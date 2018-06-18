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花蓮瑞北國小女足出國比賽 遠百花蓮贈愛心球衣

2018-06-18 20:25聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

瑞穗鄉瑞北國小女足7月1日將代表台灣參加廣西兩岸足球交流，遠東百貨花蓮店長黃友誠率領吉祥物「太陽寶寶」趁著端午節，前往瑞北國小致贈比賽用球衣成套球衣、後揹包以及端午肉粽，為這群愛踢球的孩子加油打氣。

瑞北國小女足隊球員，拿到全新球衣時，紛紛詢問教練「這是給我的嗎？」、「我可不可以現在就換上？」，興奮表情都掛在臉上，非常感謝遠東百貨送球衣讓他們出國，因今年有3分之1球員將畢業，學生們也力邀黃友誠及「太陽寶寶」參加他們的畢業典禮。

瑞北國小全校59名學童7成是布農族，幾乎每名學生都喜歡足球、熱愛足球，國內比賽中也都踢出好成績，但多數隊員家境比較貧困。黃友誠得知花蓮縣瑞穗鄉有一群愛踢足球的孩子，將代表台灣赴廣西參加兩岸足球交流，特地將愛心送到花蓮縣瑞穗鄉瑞北，希望讓這群來自弱勢家庭的孩子可以風光上場，為台灣爭光

黃友誠說，送上肉粽是希望能讓孩童能感受端午節氣氛，而成套的新球希望讓孩子們代表台灣出國時，能有信心與勇氣，更希望愛心活動能拋磚引玉，喚起更多人關懷弱勢，也期盼籍由活動將愛與關懷傳遞、灌溉到每個孩童心中。

花蓮足球協會陳益雄理事長表示，偏鄉足球資源匱乏一直是足球發展的一大阻礙，此次花蓮遠東百貨贊助瑞北女足球衣，期盼藉此能讓世界看見花蓮基層足球，也非常感謝花蓮遠百對瑞北國小的支持與鼓勵。

瑞北國小女足選手開心的穿上遠東百貨捐贈的新球衣。圖／遠百花蓮提供
瑞北國小女足選手開心的穿上遠東百貨捐贈的新球衣。圖／遠百花蓮提供
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瑞北國小女足選手穿上新衣與遠百吉祥物太陽寶寶合影。圖／遠百花蓮提供
瑞北國小女足選手穿上新衣與遠百吉祥物太陽寶寶合影。圖／遠百花蓮提供
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遠東百貨花蓮店長黃友誠率領吉祥物「太陽寶寶」趁著端午節，前往瑞北國小致贈比賽用球...
遠東百貨花蓮店長黃友誠率領吉祥物「太陽寶寶」趁著端午節，前往瑞北國小致贈比賽用球衣成套球衣、後揹包以及端午肉粽，為這群愛踢球的孩子加油打氣。圖／遠百花蓮提供
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足球端午節弱勢家庭
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