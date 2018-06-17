輪椅男街頭賣西瓜遭開罰 網友助促銷

2018-06-17 21:03 中央社 宜蘭縣17日電



行動不便的鄭姓商人最近在羅東人行道上擺滿西瓜販賣，引發兩極評論。有人報警後，警方連來開罰，但有民眾聽聞消息後，趕緊用錢「消滅」這些西瓜，見證台灣愛心動員能量。

「來買西瓜，很甜喔」，年約21歲的鄭姓商人因一場車禍造成雙腳不便，每天必需靠輪椅行動。最近，他與年僅12歲弟弟就在羅東鎮南門路地上擺滿300多顆大西瓜叫賣，但由於地點位於人行道上、又是公車停靠站牌處，引發民眾議論紛紛。

鄭姓商人說，父親是貨運司機，平時四處開車載貨，上週才從花蓮載了一車西瓜到宜蘭賣，原本這些西瓜放在車上，無奈最近父親又被貨主叫到花蓮載貨，只能將車上沒賣完的西瓜放到人行道上。

鄭姓商人表示，他與弟弟因家住台北，在宜蘭沒有地方住，賣累了晚上就睡在車上；想要盥洗或是如廁時，就去超商或是有水的地方解決。

有網友將這對兄弟的狀況放上臉書後，引發兩極熱議。有人見狀後，認為影響交通，且就算是弱勢也不能任意擺放販售，於是報警處理，當地警方依道路交通管理處罰條例，曾接連來開罰單；但有網友認為：「辛苦人做辛苦事、多點同理心，就體會一下。」

當地社區居民也認為，公車一天只來4班，且常有人在當地違規停車，鄭姓兄弟年紀輕輕就肯努力工作，大家應彼此互相體諒。

由於這對兄弟今天接獲最後通牒，若還是將西瓜擺放在人行道上的話，環保單位將載走處理。許多網友聽聞後，下午紛紛跑來購買，希望用新台幣趕快「消滅」這些西瓜，讓鄭姓兄弟可以早日回家休息。

靠著大家愛心的動員能量，鄭姓兄弟最後只剩下數十顆西瓜，並在友人協助下於傍晚載走撤離，結束數日街頭叫賣苦日子。