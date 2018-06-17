影／馬桶吸把當槳 海科館滑板龍舟賽況激烈不輸真龍舟

2018-06-17 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



往年端午龍舟活動大多在河上舉行，但今年基隆海洋科技博物館特別舉辦「陸上行舟」，以滑板配合馬桶吸把，讓孩童可以在陸地上模擬划龍舟，一同歡慶端午；滑板龍舟刺激度不輸真龍舟，最大考驗在於掌握「施力點」，有的參賽者掌握得好，遙遙領先；有的滑板船卻停滯不前，任由參賽小朋友怎麼划，就是無法前進。

海科館將參賽者分為幼兒組、國小組，今年各有3組、6組參賽。國小組姐弟搭擋，以28秒95成績拿下首獎；幼兒組則是由一組父親帶孩子，以12秒66的傲人成績奪得冠軍。

國小組冠軍高姓同學淡定表示，她觀察第一組參賽者，發現他們「握槳」的位置不對，以至於不好施力；所以她上場後就努力握住馬桶吸把槳的底部輔助滑行，才得以順利前進。與高姓同學搭擋的吳姓小弟還未從比賽的興奮情境脫離，笑著說，「剛剛我都要緊緊抓住，不然太快了，會掉下去！」

帶著孫子來參加「陸上行舟」的林姓阿嬤更開心地表示，「真是不知道誰想出這麼好玩的遊戲。」直說既安全又有趣。