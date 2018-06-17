親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

通緝犯奪警槍逃逸 嫌犯落網了

港媒：台灣香蕉滯銷重挫民進黨 恐重創中南部選情

影／馬桶吸把當槳 海科館滑板龍舟賽況激烈不輸真龍舟

2018-06-17 15:22聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

往年端午龍舟活動大多在河上舉行，但今年基隆海洋科技博物館特別舉辦「陸上行舟」，以滑板配合馬桶吸把，讓孩童可以在陸地上模擬划龍舟，一同歡慶端午；滑板龍舟刺激度不輸真龍舟，最大考驗在於掌握「施力點」，有的參賽者掌握得好，遙遙領先；有的滑板船卻停滯不前，任由參賽小朋友怎麼划，就是無法前進。

海科館將參賽者分為幼兒組、國小組，今年各有3組、6組參賽。國小組姐弟搭擋，以28秒95成績拿下首獎；幼兒組則是由一組父親帶孩子，以12秒66的傲人成績奪得冠軍。

國小組冠軍高姓同學淡定表示，她觀察第一組參賽者，發現他們「握槳」的位置不對，以至於不好施力；所以她上場後就努力握住馬桶吸把槳的底部輔助滑行，才得以順利前進。與高姓同學搭擋的吳姓小弟還未從比賽的興奮情境脫離，笑著說，「剛剛我都要緊緊抓住，不然太快了，會掉下去！」

帶著孫子來參加「陸上行舟」的林姓阿嬤更開心地表示，「真是不知道誰想出這麼好玩的遊戲。」直說既安全又有趣。

海科館首次舉辦「陸上行舟」活動，冠軍組均可獲得海科館年票，可以一年內不限次數參觀主題館、海洋劇場；亞軍、季軍組則有風箏、野餐墊獎品，讓家長可以在天氣好時，帶孩子們去潮境公園「放風、放小孩」。

往年端午龍舟活動大多在河上舉行，但今年基隆海洋科技博物館特別舉辦「陸上行舟」，以...
往年端午龍舟活動大多在河上舉行，但今年基隆海洋科技博物館特別舉辦「陸上行舟」，以滑板配合馬桶吸把，讓孩童可以在陸地上模擬划龍舟。圖／國立海洋科技博物館
分享

海科館划龍舟劇場
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

影／慶孫畢業購新船 八斗子漁港丟麻糬同歡

2018-06-17 13:32

乘載台東人60年記憶 大同戲院暫緩拆除

2018-06-17 08:01

影／校狗會唱國歌 穩坐升旗台「嗚嗚」叫

2018-06-16 19:21

解困了！看了神父求救信報導 寶成執行長匿名捐助

2018-06-16 18:17

龜媽媽被撞死催生護龜標誌 內寮濕地今年龜孫子生了

2018-06-16 17:26

異地遊子返鄉路遙遠 連假首日台鐵就誤點

2018-06-16 16:27

老幼共托日照中心揭牌 黃健庭允加強南迴長照

2018-06-16 16:05

影／陳金德奉勸派系操盤手 不要硬推人選又推責任

2018-06-16 15:50

熱門文章

白狼頒市長獎惹議 柯文哲反問：什麼叫做有爭議的人？

2018-06-16 19:25

墾丁、小琉球另類災區 端午住房「傷」不輕

2018-06-16 17:47

解困了！看了神父求救信報導 寶成執行長匿名捐助

2018-06-16 18:17

蘇貞昌：只有一個人可以叫我閉嘴

2018-06-16 20:33

台中分區輪流停電？ 台電澄清：是計畫性工作停電

2018-06-16 23:40

想問台中空汙 她打給台電卻被要求回撥市民專線

2018-06-17 07:47

嘉義鐵高永久軌公聽會 居民：車站可離我家遠一點？

2018-06-16 18:15

金門端午包船遇風浪 不少乘客吐到不行

2018-06-16 18:46

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top