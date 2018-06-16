影／校狗會唱國歌 穩坐升旗台「嗚嗚」叫

2018-06-16 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



從國小到大學，幾乎每校都有「校狗」保衛校園，與師生打造快樂回憶。「但你有聽過會唱國歌的校狗嗎？」近日，花蓮古風國小粉絲專頁貼出影片，竟是該校校狗「小黃」跟著學生一起唱國歌，小黃發出嗚嗚歌聲，邊唱邊昂頭仰望天空，真是一隻「正港」的台灣犬！

花蓮古風國小升旗典禮上，小黃穩坐升旗台，跟著孩子高唱國歌，小黃不時仰頭發出「嗚～嗚～嗚」歌聲，有時還會破音，這種「愛國精神」讓校方人員直呼「太有趣了！」

校方表示，小黃個性溫馴、沒有攻擊性，常與小朋友打成一片，只要學校有重要典禮，小黃都會參加。小黃本來是隻流浪狗，去年10月來到古風國小，由學校替代役開始募集飼料餵養，因為討人喜愛，不久便被校方「編列」為校狗，當起小朋友保姆。

現在小黃還沒有真正的名字，校方近日將舉辦「小黃正名活動」，提出「Silu、Taimu、Pauci、Taqdung」等布農族母語，給全校師生票選；校方在粉專貼出小黃唱國歌影片後，許多網友也留下「太可愛了」、「好愛國的孩子」、「請給小黃麥克風」等讚美回應。