親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

世足／博格巴第81分鐘突破僵局 法國2：1勝澳洲

索羅門邦交生變？外交部：索部長赴中未獲授權

影／校狗會唱國歌 穩坐升旗台「嗚嗚」叫

2018-06-16 19:21聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

從國小到大學，幾乎每校都有「校狗」保衛校園，與師生打造快樂回憶。「但你有聽過會唱國歌的校狗嗎？」近日，花蓮古風國小粉絲專頁貼出影片，竟是該校校狗「小黃」跟著學生一起唱國歌，小黃發出嗚嗚歌聲，邊唱邊昂頭仰望天空，真是一隻「正港」的台灣犬！

花蓮古風國小升旗典禮上，小黃穩坐升旗台，跟著孩子高唱國歌，小黃不時仰頭發出「嗚～嗚～嗚」歌聲，有時還會破音，這種「愛國精神」讓校方人員直呼「太有趣了！」

校方表示，小黃個性溫馴、沒有攻擊性，常與小朋友打成一片，只要學校有重要典禮，小黃都會參加。小黃本來是隻流浪狗，去年10月來到古風國小，由學校替代役開始募集飼料餵養，因為討人喜愛，不久便被校方「編列」為校狗，當起小朋友保姆。

現在小黃還沒有真正的名字，校方近日將舉辦「小黃正名活動」，提出「Silu、Taimu、Pauci、Taqdung」等布農族母語，給全校師生票選；校方在粉專貼出小黃唱國歌影片後，許多網友也留下「太可愛了」、「好愛國的孩子」、「請給小黃麥克風」等讚美回應。

曾為流浪犬的小黃，現已結束有一餐沒一餐的日子，曾經孤單無助的回憶，也已經隨風逝去；小黃正式成為古風國小的一員，迎接他的是溫暖快樂的未來。

古風國小校狗「小黃」可愛模樣。圖／校方提供
古風國小校狗「小黃」可愛模樣。圖／校方提供
分享
古風國小校狗「小黃」個性溫馴，與師生打成一片。圖／校方提供
古風國小校狗「小黃」個性溫馴，與師生打成一片。圖／校方提供
分享

國歌流浪狗
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

解困了！看了神父求救信報導 寶成執行長匿名捐助

2018-06-16 18:17

龜媽媽被撞死催生護龜標誌 內寮濕地今年龜孫子生了

2018-06-16 17:26

異地遊子返鄉路遙遠 連假首日台鐵就誤點

2018-06-16 16:27

老幼共托日照中心揭牌 黃健庭允加強南迴長照

2018-06-16 16:05

影／陳金德奉勸派系操盤手 不要硬推人選又推責任

2018-06-16 15:50

花蓮美術獎揭曉 下月展出

2018-06-15 23:50

花蓮強震 善款運用半年公開1次

2018-06-15 23:44

基隆印尼街吃家鄉味 這一刻，感覺離家好近

2018-06-15 23:41

基隆綠竹筍評鑑 姊妹倆拿獎

2018-06-15 23:36

宜蘭飯店瘋世足 美食好酒陪你同樂

2018-06-15 23:31

全台首座公民電廠 達魯瑪克部落 自己用電自己發

2018-06-15 23:09

穆斯林齋戒月結束 基隆開齋慰移工

2018-06-15 23:04

林務局羅東林管處長傳由縣府參議接任 空降人事惹議

2018-06-15 22:02

太平山委外收費會貴族化？ 羅東林管處：維持中低價

2018-06-15 21:54

基隆市文化資產審議變透明 以後可旁聽還能發言

2018-06-15 19:31

太平山遊樂區傳委外經營 林務局：啟動評估

2018-06-15 19:01

不用吸管怎喝珍奶？基隆人建議用這款 網友讚太有創意

2018-06-15 17:50

宜蘭魔幻戲法藝術節 暑假傳藝中心登場

2018-06-15 16:47

音浪頭城單車輕鬆騎 「烤肉BUFFET」饗宴補充能量

2018-06-15 14:49
看更多

熱門文章

巨城擴店、大魯閣將開幕 掀起新竹消費戰

2018-06-16 07:33

墾丁、小琉球另類災區 端午住房「傷」不輕

2018-06-16 17:47

彰化沒下大雨也跟著搶收 農會門口運穀車從早排到深夜

2018-06-15 20:14

白狼頒市長獎惹議 柯文哲反問：什麼叫做有爭議的人？

2018-06-16 19:25

新北貢寮30年老店「龍蝦大王」 龍蝦十吃過癮

2018-06-15 23:34

解困了！看了神父求救信報導 寶成執行長匿名捐助

2018-06-16 18:17

中央救濁水溪揚塵 雲縣長李進勇：有信心

2018-06-16 10:03

影／陳金德奉勸派系操盤手 不要硬推人選又推責任

2018-06-16 15:50

林口運動公園沙坑改善 大人小孩都滿意

2018-06-15 22:09

關西古蹟羅屋書房 吸引外國遊客當手臂刺青圖案

2018-06-16 07:39

影／夜間龍舟加光雕秀 鹿港端午越夜越美麗

2018-06-15 21:52

士林區饋線跳脫361戶停電 台電搶修中

2018-06-15 20:57

林務局羅東林管處長傳由縣府參議接任 空降人事惹議

2018-06-15 22:02

陸上也能划龍舟 關西陸上龍舟賽熱鬧登場

2018-06-16 12:41

太平山委外收費會貴族化？ 羅東林管處：維持中低價

2018-06-15 21:54

苗縣龍舟賽回竹南 徐耀昌：正本清源

2018-06-15 23:27

年改影響 善團募捐金額腰斬

2018-06-15 23:48

林口又有愛心 拿發票換瓠瓜、香蕉

2018-06-16 11:46

影／雲天宮新埔媽祖66周年慶 重現膠筏海上遶境

2018-06-15 21:05

40輛拖板車外送稻穀烘乾 車輛調度幕後功臣

2018-06-16 15:29

高雄下酒菜競賽 「支支紅」海陸饗宴出線

2018-06-15 20:50

嘉義鐵高永久軌公聽會 居民：車站可離我家遠一點？

2018-06-16 18:15

宜蘭東澳粉鳥林 無敵海景令人忘憂

2018-06-15 23:35

荷葉刈包、冰淇淋、蓮花蛋糕...來桃園蓮花季嘗鮮

2018-06-16 07:38

龜媽媽被撞死催生護龜標誌 內寮濕地今年龜孫子生了

2018-06-16 17:26

金門端午包船遇風浪 不少乘客吐到不行

2018-06-16 18:46

高雄石化產業總工會 高雄藍綠市長參選人都想拉攏

2018-06-15 21:05

基隆印尼街吃家鄉味 這一刻，感覺離家好近

2018-06-15 23:41

桃竹苗FUN玩趣／蓮荷、阿勃勒 夏日田園限定

2018-06-15 23:32

端午連假國道中部路段車多 逛鹿港要注意交管

2018-06-16 10:15

全台首座公民電廠 達魯瑪克部落 自己用電自己發

2018-06-15 23:09

千年茄苳樹棲地改善 試挖太粗暴?

2018-06-15 23:05

辭職走出生活28年的台北 都會男徒步環島 抵屏東體會淹水苦

2018-06-15 23:06

車禍6年不放棄 他拄杖領嘉義市長獎

2018-06-15 23:49

動物園非洲野驢產寶寶 清一色小男生

2018-06-16 11:30

重105台斤大西瓜 4壯漢合力摘採

2018-06-16 18:59

嘉縣漲房屋稅惹民怨 議員促調降

2018-06-15 23:46

背不動子上學 母求助台南市長參選人

2018-06-16 00:02

淡海新市鎮設youbike 完整連接輕軌

2018-06-15 22:06

能洗不能吃的艾草香粽 偏鄉小學端午節創意教學

2018-06-16 07:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top