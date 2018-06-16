龜媽媽被撞死催生護龜標誌 內寮濕地今年龜孫子生了

2018-06-16 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆安樂區內寮濕地有台灣原生種斑龜，常會趴趴走、尋找適當棲地產卵，去年有隻母龜被車輛輾死，讓濕地志工心痛，內寮里辦公處和安樂區公所豎立「烏龜出沒，車輛慢行」標誌，提醒民眾減速慢行保護斑龜。最近有了好消息，龜媽媽在內寮沙坑產超過20顆蛋，有2隻已經孵化，「龜孫子報到」，讓志工媽媽像生孫子一樣樂。

基隆市野鳥學會理事長沈錦豐說，去年4月的內寮濕地對斑龜來說是哀傷的，因為準備產卵的斑龜媽媽被車輾死，但催生了台灣第一面保護斑龜的交通標誌。

他說，今年3月29日青年節龜媽媽在內寮沙坑產超過20顆蛋，經過將近3個月，由老師帶回觀察的兩顆龜蛋孵化了，將擇日放回濕地，接下來就等沙坑裡的20幾隻小斑斑孵化，大家都在等待好消息。

沈錦豐表示，由於初次觀察時濕地裡的斑龜好像都是母的，似乎並沒有龜爸爸，因此大家認為這些蛋可能未受精，沒想到這些龜蛋並不是空包蛋，內寮的志工媽媽們個個喜出望外，比自己的女兒生小孩還高興，應還是有龜爸爸在裡面，目前裡面有7隻，志工都很周全的維護並照顧，避免野狗等侵入。

據當地居民表示，從9年前開始，陸續有原生種斑龜在內寮濕地生活，每年春末夏初氣溫回暖，就進入斑龜的產卵期，從4月延續至6月，此時母龜會趴趴走，尋找適合產卵處所，濕地邊有個沙坑，是母龜產卵地點之一，志工輪流在沙坑做土壤溫度與濕度調查，為斑龜的繁殖留下紀錄。