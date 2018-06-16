影／陳金德奉勸派系操盤手 不要硬推人選又推責任

2018-06-16 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



對外傳幫陳歐珀助選一事，宜蘭代理縣長陳金德今天反駁說：「因為我現在還是宜蘭縣選舉委員會主委，所謂我陪陳委員（陳歐珀）去跑行程選舉的是完全沒有的事，這個沒有也不適當。」

陳金德指出，會選在適當時機辭去宜蘭縣選舉委員會主委身分，在下班時間全力以赴支持黨提名候選人，這是應該做也做得到的事。

陳金德表示，民眾關心的是候選人的表現，政黨政策是否符合民意，不太在乎什麼派、什麼系、什麼會的，不但不在乎，有時還會覺得討厭，奉勸有些派系的操盤手，不要整天把派系掛在嘴巴，對選舉無益，宜蘭人是很團結，當然要自己負責，

陳金德說，某派系硬推陳委員上場要來參選縣長，要想怎麼贏，不要還沒開始，一上馬，除了推薦他參選外，就開始推責任，應該想怎麼贏，而不是一開始就想責任的問題，不要開口閉口講派系，事實上，民眾是很不喜歡的。

對他與陳菊見面，陳金德說，上週進總統府，因童玩節7月7日開幕，他拿貴賓券送花媽秘書長，邀她有空回宜蘭，參加童玩節開幕典禮，另外帶壯圍的哈密瓜給花媽品嘗，孝敬她一下，期間，花媽說憂心宜蘭的選情，關心他處境，他當然可以理解，因為自己是中央派來的代理縣長，把縣政做好，贏回民心，贏回人民對民進黨的支持，就是大環境有利，才說分進合擊，他會服從黨中央的規定，會全力支持黨提名候選人。

陳金德說，縣政府舉辦的村里開講，各黨派都有參加，跟選舉無關，陳歐珀委員當然可以參加，有關中央的可以回答。