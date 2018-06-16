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老幼共托日照中心揭牌 黃健庭允加強南迴長照

2018-06-16 16:05中央社 台東16日電

台東縣第11家日間照顧中心，採「老幼共托」天琪日照中心今天在大武鄉尚武村舉行揭牌。縣長黃健庭感謝聖十字架慈愛修女會50年深根，與縣府一起照顧南迴在地需要。

私立天琪社區式服務類長期照顧服務機構揭牌儀式，由天主教花蓮教區主教黃兆明主持，黃健庭與縣議員翁麗吟、尤忠正，以及衛生局長辛進祥、大武鄉長趙宏翰、大武鄉代表會主席黃健賓、慈愛修女會會長高定妹及瑪利德蘭基金會主任宋玉潔等貴賓與會，在感恩彌撒後共同為日照中心揭牌。

黃健庭致詞表示，因應人口結構變化，縣府這二年積極設置日照中心，除了南迴線金峰鄉日照中心在4月啟用外，今日揭牌的大武鄉天琪日照中心是台東縣第11家日間照顧中心，明年還有太麻里鄉及綠島鄉的長照機構啟用。他特別感謝聖十字架慈愛修女會50年的深根，有愛心並且願意與縣府合作，一起照顧在地老弱婦孺的需要。

衛生局表示，天琪日照中心預期能服務當地20位長者，備有交通車接送，並提供飲食、衛生、護理復健、協助服藥、急診就醫等服務，並為當地提供就業機會。這個日照中心緊鄰因幼兒教育需求設立的「兒童課後輔導安親班」，使得「老幼共托」成為一獨特的景緻。

安排讓長者與兒童互動，對於長者而言，可以滿足其心靈需要陪伴的需要，找回活力，進而穩定情緒及延緩失智；對於兒童教育來說，能讓孩子學習付出、關懷長者，消弭世代鴻溝；對於長者尊嚴及兒童教育是雙贏局面。

大武鄉因經濟發展限制，當地青壯年人口移外謀職者眾多，造成當地多獨老或雙老同住及隔代教養家庭；而天主教聖十字架瑪利德蘭基金會在尚武村提供社區長者樂齡及行動式居家關懷多年，鑑於當地年長者生活供養與照顧問題加劇，決定籌建日照中心，讓當地失能或失智的長者，在白天專業人員的看顧下，有個能進行共餐、娛樂團康、復健的安全場所。

台東縣長黃健庭。 聯合報系資料照
台東縣長黃健庭。 聯合報系資料照
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黃健庭復健失智
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