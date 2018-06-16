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宜蘭冬山素馨紅茶評鑑 3茶農獲金鑽獎

2018-06-16 07:39聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣冬山素馨紅茶昨天分級評鑑，洪銀祥、藍枝財、林文彬等3人獲金鑽獎，質佳價好，縣政府表示，像金鑽獎的建議售價每盒300公克裝1500元。

紅茶分級評鑑昨天在宜蘭縣冬山鄉農會舉行，由行政院農業委員會茶業改良場副場長邱垂豐、股長潘韋成等參與品評，依紅茶茶樣香氣、外觀、水色及品質分級，選出金鑽獎、銀鑽獎、珍鑽獎。

評選最後，由茶農洪銀祥、藍枝財、林文彬獲得最高榮譽金鑽獎，銀鑽獎黃秋雄、龍進富、藍枝財、洪銀祥、黃美華等5人，珍鑽獎劉秉稼、林文德等人。

縣政府指出，冬山鄉農特產有三寶三紅，即紅茶、紅米、紅文旦柚，冬山鄉農會推廣，除生產履歷、安全農業、有機農業、休閒農業發展外，還強調產品的「顏色」及「健康」元素。

縣府表示，紅茶為近年新興產業，為提升紅茶品質及製作技術改進交流，確立產銷制度，提高生產競爭力，與產品品質食安問題，已全面要求參評茶品均需具「產銷履歷驗證」條件，加強消費者信心。

冬山素馨紅茶完成評鑑，也開放訂購，有意者可向宜蘭縣冬山鄉農會推廣部（專線03-9594025），在建議售價上，金鑽獎建議售價每盒300公克裝1500元，銀鑽獎建議售價每盒300公克裝1200元，珍鑽獎建議售價每盒300公克裝900元。

宜蘭縣冬山素馨紅茶昨天分級評鑑。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣冬山素馨紅茶昨天分級評鑑。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣冬山素馨紅茶昨天分級評鑑。圖／宜蘭縣政府提供
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履歷食安文旦
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