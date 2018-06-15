林務局羅東林管處長傳由縣府參議接任 空降人事惹議

2018-06-15 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



林務局羅東林管處長一職，外傳將由農委會主委林聰賢的昔日愛將、宜蘭縣政府參議賴錫祿接任。由於他並非出身林務系統，空降人事任命出現不少雜音。根據熟悉賴錫祿的縣府同仁表示，賴錫祿雖是工務出身，但也當過農業處長，對於林務系統業務並不陌生；賴錫祿則低調表示，都是在公部門服務，好好努力做就事了。

其實這項人事案早在今年初就已經傳出，由於現任羅東林管處長吳坤銘7月16日屆齡退休，很多人有意爭搶這個職務，最近更盛傳篤定就是由賴接掌，引人議論。賴錫祿工務出身，年輕時就進入縣府服務，早年跟隨前縣長陳定南規劃興建運動公園、冬山河親水公園，監督工程品質嚴謹，能力受到肯定。

呂國華當選縣長時，林聰賢是羅東鎮長時，賴被延攬到鎮公所擔任主任秘書，林聰賢當選縣長後，賴錫祿又回鍋縣府，歷任工務處長、農業處長等職務，深受重用，最後升任縣府秘書長。

代理縣長陳金德去年11月初上任後，換掉幾位林聰賢任內的官員，賴錫祿在撤換的第一波名單，改調參議至今。