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林務局羅東林管處長傳由縣府參議接任 空降人事惹議

2018-06-15 22:02聯合報 記者戴永華╱即時報導

林務局羅東林管處長一職，外傳將由農委會主委林聰賢的昔日愛將、宜蘭縣政府參議賴錫祿接任。由於他並非出身林務系統，空降人事任命出現不少雜音。根據熟悉賴錫祿的縣府同仁表示，賴錫祿雖是工務出身，但也當過農業處長，對於林務系統業務並不陌生；賴錫祿則低調表示，都是在公部門服務，好好努力做就事了。

其實這項人事案早在今年初就已經傳出，由於現任羅東林管處長吳坤銘7月16日屆齡退休，很多人有意爭搶這個職務，最近更盛傳篤定就是由賴接掌，引人議論。賴錫祿工務出身，年輕時就進入縣府服務，早年跟隨前縣長陳定南規劃興建運動公園、冬山河親水公園，監督工程品質嚴謹，能力受到肯定。

呂國華當選縣長時，林聰賢是羅東鎮長時，賴被延攬到鎮公所擔任主任秘書，林聰賢當選縣長後，賴錫祿又回鍋縣府，歷任工務處長、農業處長等職務，深受重用，最後升任縣府秘書長。

代理縣長陳金德去年11月初上任後，換掉幾位林聰賢任內的官員，賴錫祿在撤換的第一波名單，改調參議至今。

羅東林區管理處長向來都由林政單位人員出任，如今卻傳出將空降賴錫祿接掌，而賴又是林聰賢的愛將，難免惹人議論。熱愛爬山的賴錫祿說，此時他說什麼都不對，只是都在公務部門服務，他會尊重專業，好好努力做，開創新思維，尤其宜蘭以觀光立縣，相信林業融入觀光、文化，未來會有更大發展空間。

外傳農委會林聰賢愛將、宜蘭縣政府參議賴錫祿將接掌林務局羅管處長，這起空降人事任命...
外傳農委會林聰賢愛將、宜蘭縣政府參議賴錫祿將接掌林務局羅管處長，這起空降人事任命惹爭議。圖／翻攝臉書
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林聰賢陳定南農委會
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