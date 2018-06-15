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宜蘭魔幻戲法藝術節 暑假傳藝中心登場

2018-06-15 16:47中央社 宜蘭縣15日電

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區將於7月1日至8月31日，舉辦「2018魔幻戲法藝術節」，將安排600多場相關表演，還有世界風演唱會及街角魔術秀，提供遊客夏日好去處。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡今天受訪時說，「2018魔幻戲法藝術節」是宜蘭傳藝園區暑假主要活動，活動期間的假日戲、夜秀及魔術表演加總超過600場，節目豐富精彩，其中每天晚上6時45分的夜秀，是由「藝想台灣劇團」特別製作編排的「聊齋幻彩－偷桃」，以蒲松齡的聊齋誌異「偷桃」為故事基底，大膽用古彩戲法、幻術、雜技、樂舞等結合台灣民俗藝陣，挑戰遊客的視覺轉換，帶領觀眾短暫脫離現實世界，進入如夢似真的場景。

此外，每天在園區廟埕廣場還有2場世界風音樂演唱會，以及6場街角走動魔術秀。

她表示，去年園區的「祈緣星」七夕活動，在說書人帶領下，遊客經許願後將LED藍光的「祈緣星」拋向河面，宛如馬祖「藍眼淚」美景，廣受好評，今年8月17日至19日七夕情人節時將再度舉辦。

基金會表示，宜蘭傳藝園區於7月1日至8月31日期間，每天延長夜間營運到晚上8時，下午4時後遊客可以新台幣100元，購買星光票入園，下午6時後開放宜蘭縣民（戶籍地在宜蘭者），憑身分證免費入園。

演唱會藝術節七夕

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