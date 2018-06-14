半日基隆遊吸引郵輪客 這些點很對他們味

2018-06-14 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



近年搭乘郵輪出國旅行蔚為風尚，去年搭乘郵輪進出台灣人次首度超越100萬人，基隆港貢獻近九成，基隆市民卻抱怨看得到吃不到郵輪商機，基隆港務分公司表示，郵輪掛靠港下船自由行的旅客，有許多厭煩觀光客朝聖景點，他們更想跟著在地人的腳步玩基隆。

港公司指出，去年郵輪客下船，在基隆港通關櫃台兌換台幣，換了3000多萬元，郵輪上的船員也很會買，消費力不容小覷。

周二盛世公主和鑽石公主，在基隆港雙公主會，傍晚離港時盛世公主唱著「愛之船」離開，鑽石公主鳴笛呼應，一唱一和讓人驚喜不已。

他們發現許多掛靠港下船自由行遊客，厭煩了觀光客朝聖景點，而是想當半日基隆人，跟著在地人的腳步玩基隆。

常遇到有人問平常基隆人吃什麼，去那裡買東西，他們推薦過仁愛市場，全聯社，光南，寶雅等在地人每天會報到的地方，這些都是郵輪客感興趣的。

還有人想去野柳玩卻嫌太遠，他們推薦就近去和平島，日本遊客選擇接地氣搭公車去，玩得很開心。