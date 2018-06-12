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鋒面襲台 台東稻穀豐收就怕倒伏

2018-06-12 19:19中央社 台東縣12日電

13日起鋒面可能襲台，農政單位呼籲農民注意防範。台東稻農涂進榮說，今年稻穀普遍豐收，稻穗飽滿，雨量大就怕倒伏；若田間有倒伏現象發生，建議儘速排乾田間積水。

農委會台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，根據中央氣象局資料，颱風「馬力斯」雖對台灣並無直接影響，但北移後把西南風及水氣帶往台灣，加上滯留鋒面，13日起各地天氣不穩定，除雨量大外，影響時間至少到17日，呼籲農民應儘速做好防汛管理措施，減少損失。

台東農改場助理研究員林駿奇表示，水稻方面，正值穀粒充實期或近收穫階段，豪雨來臨前應加強田間溝渠疏通工作，避免田間積水；若田間有倒伏現象發生，應儘速排乾田間積水。

若未達收穫適期水稻，建議以2至3株捆成1束，避免泡水以減少穗上發芽損害；已達收穫水稻，應在豪雨後積極收割，避免發芽。由於今年天氣炎熱，大多數水稻成熟時間較早，已接近收穫階段之水稻，豪雨後不應再施藥，避免發生農藥殘留。

果樹部分，豪雨來臨前應加強果園周邊排水溝保持暢通。番荔枝目前是開花期至幼果期，雨後天氣晴朗時，應加強人工授粉次數，且需注意炭疽病防治，炭疽病病原菌主要藉由雨水沾附於果實表面，待雨勢稍歇天氣放晴，環境悶濕時病原菌再發芽侵入果實，至中果期後顯現病徵，建議雨季前後應進行藥劑防治。

蔬菜和雜糧方面，雨季影響期間，若田區作物已達可收穫程度，應儘速採收，田間維持排水通暢，避免淹水。尚未移植或播種蔬菜作物，應延緩相關工作，避免造成損失。洛神葵田間忌淹水，雨後淹水田區易發生疫病。

鹿野稻農涂進榮表示，今年風調雨順，水稻和其他水果一樣都長得很好，稻穗飽滿，如果雨勢太大，稻穗就慘了，必定倒伏。(編輯:陳政偉/孫承武)

豪雨台東

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