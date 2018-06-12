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南橫公路台東向陽段持續坍方 交通中斷搶修

2018-06-12 09:11聯合報 記者尤聰光╱即時報導

南横公路（台20線）台東向陽段159公里處，於昨天晚上10點因道路邊坡坍方，大量土石掉落造成道路中斷，公路總局關山工務段表示，今天早上邊坡土石仍持續掉落，已派遣機具搶修，為了安全考量，呼籲民眾道路尚未搶通前，請勿上下山。

台東

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