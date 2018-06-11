確定組織改造 宜蘭縣府將增交通、水利資源處
宜蘭縣政府提出組織自治條例部分條文修正案，今天經宜蘭縣議會三讀通過，未來確定將設交通處，主司縣內交通，蘇花改108年底通車等交通規劃配套將是重要任務；另有水利資源處，治理水域一條鞭。
宜蘭縣政府表示，考量雪山隧道及近日蘇花改完工通車後，宜蘭縣面臨迫在眉睫的交通問題，縣府將交通改善視為最重要任務，成立「交通處」；整合警察局標線號誌、停車管理，建設處交通規劃、公共運輸，工務處道路養護等業務，讓地方的交通規劃及管理能統一事權。
受限地方行政機關組織準則規定，縣府局處總數為21個已滿額，因此將整併財政處及地方稅務局為「財政稅務局」，微調組設架構。另外為加強水患防禦能力，從野溪、河川、排水、污水、蓄水到海洋，進行連貫式的治理，將原工務處轉型為「水利資源處」，成為治理水域一條鞭的專責單位。
二級機關部分，將原漁業管理所新增海洋業務，更名為「海洋及漁業發展所」。原農業處樹木景觀科提升為二級機關之「樹藝景觀所」，汰換現有不佳之植栽樹種，從種樹、護樹到景觀維護，作區段整體規劃，塑造地景地貌，將蘭陽平原恢復到過往森林宜蘭的樣貌。考量新單位空間規劃及局處整併磨合時間，施行日期將由宜蘭縣政府另定並公告。
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