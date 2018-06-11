確定組織改造 宜蘭縣府將增交通、水利資源處

2018-06-11 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



宜蘭縣政府提出組織自治條例部分條文修正案，今天經宜蘭縣議會三讀通過，未來確定將設交通處，主司縣內交通，蘇花改108年底通車等交通規劃配套將是重要任務；另有水利資源處，治理水域一條鞭。

宜蘭縣政府表示，考量雪山隧道及近日蘇花改完工通車後，宜蘭縣面臨迫在眉睫的交通問題，縣府將交通改善視為最重要任務，成立「交通處」；整合警察局標線號誌、停車管理，建設處交通規劃、公共運輸，工務處道路養護等業務，讓地方的交通規劃及管理能統一事權。

受限地方行政機關組織準則規定，縣府局處總數為21個已滿額，因此將整併財政處及地方稅務局為「財政稅務局」，微調組設架構。另外為加強水患防禦能力，從野溪、河川、排水、污水、蓄水到海洋，進行連貫式的治理，將原工務處轉型為「水利資源處」，成為治理水域一條鞭的專責單位。