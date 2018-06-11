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礁溪天主堂遭拆 醜陋官僚讓宜蘭不美麗

2018-06-11 09:37聯合新聞網 鳴人堂

礁溪天主堂裡頭的「文聲復健院」被拆除，外觀嚴重毀損，仍可見「文」字懸掛牆面。 ...
礁溪天主堂裡頭的「文聲復健院」被拆除，外觀嚴重毀損，仍可見「文」字懸掛牆面。 圖／聯合報系資料照
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