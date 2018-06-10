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要讓選民眼睛看過來 台東參選人競選看板飆創意　

2018-06-10 14:43聯合報 記者羅紹平╱即時報導

年底九合一選舉投開票日，距今不到半年，台東市街頭已出現許多位參選人的競選看板， 有的把自己的姓名融入競選口號之中，也有人採取寓意方式，讓人印象深刻。

年底九合一選舉，台東市民代表及縣議員選舉部分，從臉書及坊間傳聞，預期可能出現參選爆炸情形，如何贏取選民目光，在眾多選將中脫穎而出，有意參選者在製作競選看板時，不得不格外花心思，事實上，最近台東街頭也看到不少令人難忘的競選看板。

縣議員參選人陳嘉章在台東市更生路與南京路交叉口樹立競選看板，巧妙運用自己名字，劈頭第一句，直接向選民訴求「圈選章、蓋嘉章」，讓人瞬間眼睛一亮。縣議員參選人，現任台東市民代表林威志競選看板，也以諧音向選民訴求「林威志會做事」。

另，巧妙把自己姓名融入競選口號的，還有縣議員參選人黃治維的「新思維、有作為」，他向選民傳達他有新恩維、有作為；縣議員參選人姜駿傑訴求「姜（諧音將）心比心」，向選民傳達他是「藍色新力量」，未來選民服務也一定將心比心，不負選民期望。

台東市民代表參選人邱忠敏雖尚未立競選看板，但也在名片上以自己名字向選民強調「忠誠待人，敏於任事」，爭取選民支持。尋求連任的台東縣議員陳志峰面對年底參選爆炸，新人輩出，他的競選看板主打兩個字「堅持」，寓意要求自己面對複雜選情要堅持，也訴求選民要堅持選他。

台東市民代表參選人邱忠敏尚未樹立競選看板，但在名片上以自己名字向選民強調「忠誠待...
台東市民代表參選人邱忠敏尚未樹立競選看板，但在名片上以自己名字向選民強調「忠誠待人，敏於任事」，爭取選民支持。記者羅紹平／攝影
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台東縣議員參選人姜駿傑訴求「姜（諧音將）心比心」，向選民傳達未來選民服務一定將心...
台東縣議員參選人姜駿傑訴求「姜（諧音將）心比心」，向選民傳達未來選民服務一定將心比心。記者羅紹平／攝影
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台東縣議員參選人黃治維競選看板以自己名字，向選民傳達他有新恩維、有作為。記者羅紹...
台東縣議員參選人黃治維競選看板以自己名字，向選民傳達他有新恩維、有作為。記者羅紹平／攝影
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台東縣議員參選人陳嘉章的競選看板，巧妙運用自己名字，直接向選民訴求「圈選章、蓋嘉...
台東縣議員參選人陳嘉章的競選看板，巧妙運用自己名字，直接向選民訴求「圈選章、蓋嘉章」，讓人瞬間眼睛一亮。記者羅紹平／攝影
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尋求連任的台東縣議員陳志峰競選看板主打「堅持」，寓意要求自己面對複雜選情要堅持，...
尋求連任的台東縣議員陳志峰競選看板主打「堅持」，寓意要求自己面對複雜選情要堅持，也訴求選民要堅持選他。記者羅紹平／攝影
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台東九合一選舉

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