要讓選民眼睛看過來 台東參選人競選看板飆創意

2018-06-10 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



年底九合一選舉投開票日，距今不到半年，台東市街頭已出現許多位參選人的競選看板， 有的把自己的姓名融入競選口號之中，也有人採取寓意方式，讓人印象深刻。

年底九合一選舉，台東市民代表及縣議員選舉部分，從臉書及坊間傳聞，預期可能出現參選爆炸情形，如何贏取選民目光，在眾多選將中脫穎而出，有意參選者在製作競選看板時，不得不格外花心思，事實上，最近台東街頭也看到不少令人難忘的競選看板。

縣議員參選人陳嘉章在台東市更生路與南京路交叉口樹立競選看板，巧妙運用自己名字，劈頭第一句，直接向選民訴求「圈選章、蓋嘉章」，讓人瞬間眼睛一亮。縣議員參選人，現任台東市民代表林威志競選看板，也以諧音向選民訴求「林威志會做事」。

另，巧妙把自己姓名融入競選口號的，還有縣議員參選人黃治維的「新思維、有作為」，他向選民傳達他有新恩維、有作為；縣議員參選人姜駿傑訴求「姜（諧音將）心比心」，向選民傳達他是「藍色新力量」，未來選民服務也一定將心比心，不負選民期望。