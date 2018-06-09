時力主席黃國昌到基隆 為安樂區提名人陳薇仲造勢

2018-06-09 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



時代力量基隆市安樂區參選人陳薇仲競選辦公室今天下午成立，時代力量黨主席黃國昌、台中黨部主委徐永明、台北黨部主委林昶佐、秘書長陳惠敏、桃園黨部主委曾威凱律師到場助陣， 希望大家把陳薇仲送進市議會。

黃國昌大力推薦陳薇仲，指她從台大畢業後就和一群年輕人，透過一步一腳印的田野調查，對於如何讓基隆更好，注入新的活力，她有很深刻的體會，也提出具體的規劃和政見，希望大家能支持她。

陳薇仲從小到大生長在安樂區，過去4年來在基隆經營在地刊物「雞籠霧雨」，蒐集屬於基隆在地的故事，包含港市風華、碼頭工人、以及東北角小漁村的美麗與哀愁。

陳薇仲表示，因為雞籠霧雨看見基隆的美，也看見基隆的停滯。雖然市政動能有提升，但這個城市還是困在傳統的官方說詞和僵化的體制內，沒有找到一個屬於自己的發展方向，她決定投入選戰，就是從對基隆的關心開始，希望進入體制，為市政更多年輕人的活力和力量。

除了是一個做在地刊物的文化探索者，陳薇仲說，她和廣大基隆人一樣的、往來於基隆台北間的通勤上班族。從勞動及文化行動者兩個身分為基礎出發，陳關心勞權、關心在地文化的保存機制，期待透過參選，把奔走四年的經驗帶進市議會。除此之外對於能源、育兒與議會透明也悉心鑽研，希望能夠把人民的聲音帶進市議會。

陳薇表示，但開始參選跑地方的行程時，很多人問她，「你爸爸媽媽是誰？」「你們家有背景嗎？」「你有錢嗎？」的她說，爸爸媽媽也是普通的上班族，她沒有背景，是靠著自己的打拚養活自己的勞工，會選擇站出來，是因為想要突破基隆傳統政治的僵化。