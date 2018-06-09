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影╱蒸汽火車重現花蓮車站 鐵道迷狂按快門

2018-06-09 14:57聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台鐵動態保存的「CT273蒸汽火車」與「光華號」現已是文化資產，今天重新啟動，從花蓮站出發抵花蓮港；乘客坐在早已停駛的舊火車上，除了感受波瀾壯濶的太平洋海景，更是趟難得的懷舊之旅。

「轟隆、轟隆、轟隆」的聲音越來越近，不時還可聽見嗚嗚巨大鳴笛聲，仔細一看，怎麼有列特別龐大且全身漆黑的火車，出現在月台，還冒著濃濃黑煙。原來今天是台鐵131歲生日，台鐵花蓮站舉辦慶生會，還喚醒老舊列車載客賞景。

現場搭乘蒸汽火車的陳姓乘客表示，「太久沒聽到火車鳴汽笛的聲音，太興奮了！」他說，蒸汽火車坐起來跟平時搭火車的感受差很多，一來是有復古感，二來蒸汽火車時速較慢，好像只有60公里，再加上窗外的遼闊海景，感覺特別悠閒放鬆。而站在陸橋上、稻田間的鐵道迷，看見蒸汽火車行駛在鄉間小道，當下拿起相機瘋狂拍攝，還透過窗戶跟乘客大方揮手。

「CT273蒸汽火車」是台灣日據時期的速度之王，最高時速100公里，僅首節車廂有動力，帶領著後面的車廂跑，是當時西部幹線最優秀火車；鐵路電氣化後，CT273於民國68年停駛，成為台鐵最後退休的蒸汽火車。

而光華號自日本引進，民國85年開始在美麗的南迴線、花東線奔馳，車速最高110公里，幾乎每節車廂都有動力，是民眾記憶中的最快柴油車。台鐵花蓮運務段段長吳金添今天表示，台鐵從清朝、日據時期再到現在，軟、硬體不斷推陳出新，近期提供更貼心服務，包括花蓮火車站的訂票系統將全面換新，屆時若旅客在手機上訂票，直接掃QRCode便可入站。

台鐵花蓮站今天以「蒸心服務，光華再現」為主題，慶祝台鐵131歲生日，現場由段長吳金添帶領相關單位切蛋糕；另外，因應端午節的到來，還免費發送肉粽給旅客，現場吸引廣大人潮。

台鐵花蓮運務段段長吳金添（右4）與相關單位親手切蛋糕，慶祝台鐵131歲生日快樂。...
台鐵花蓮運務段段長吳金添（右4）與相關單位親手切蛋糕，慶祝台鐵131歲生日快樂。記者蔡翼謙／攝影
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「CT273蒸汽火車」今天重現花蓮車站，慶祝台鐵131歲生日快樂。記者蔡翼謙／攝...
「CT273蒸汽火車」今天重現花蓮車站，慶祝台鐵131歲生日快樂。記者蔡翼謙／攝影
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台鐵日據時期鐵道迷

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