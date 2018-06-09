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台東卑南、南王大停電2998戶受影響

2018-06-09 13:11聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東市南王地區今天中午12點39分傳出無預警停電，影響範圍卑南及南王，影響用戶達2998戶，台電初步了解為台東P/S南王線QE41.51電驛動作CB跳脫，目前已轉供恢復送電，至於跳脫原因正查明中。

台東停電台電

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