台東卑南、南王大停電2998戶受影響

相關新聞
花蓮、台北火車站 Pepper機器人迎賓2018-06-09 00:10
影／淨灘驚見滿腹垃圾死海龜 童：人類為何要丟塑膠袋2018-06-09 13:00
2018馬卡巴嗨 點燃台東豐年祭活動2018-06-09 12:06
鹿鳴酒店贊助另類畢禮 台東30弱勢學生搭熱氣球2018-06-09 11:01
吃喝玩樂 e點通／吉安4大步道 O’rip帶你玩2018-06-08 23:42
迎老鷹嘉年華 社區嬤縫表演服2018-06-08 23:05
影／林右昌一句話讓基隆東岸商場多燒1億元 業者：無悔2018-06-08 21:32
台東芒果界LV「夏雪」限量上市 新加坡1公斤500元2018-06-08 18:05
老鷹嘉年華蓄勢待發 七旬社區嬤成「服裝設計師」2018-06-08 16:14
芒果界的LV 台東夏雪芒果集寵愛一身2018-06-08 14:24
監獄門口設鐵馬驛站 歡迎騎士森阿漾2018-06-08 14:20
宜蘭高冷蔬菜遭猴毀 農民心痛上網求趕猴法2018-06-08 13:59
台東市長遭蒼蠅拍打臉？張國洲笑笑神回！2018-06-08 13:28
影／鳳梨暴跌 特殊職業：想吃鳳梨又怕忌諱2018-06-08 11:27
配合政府投資3千萬...「苦撐11年倒貼收場」這產業好慘2018-06-08 09:00
影／Pepper來了！ 今天在花蓮火車站報到2018-06-08 17:44
熱門文章
影／林右昌一句話讓基隆東岸商場多燒1億元 業者：無悔2018-06-08 21:32
罹癌農夫種西瓜養家滯銷 球友用新台幣幫助下架2018-06-09 07:46
又停電！桃園永安漁港遊客觀光漁市嘗鮮 熱爆直冒汗2018-06-08 16:53
地址「嘉義市76號6F3」郵務稽查王國旭死信活投2018-06-08 19:45
中國海警強行攔查金門運補船 海巡：狀況早有掌握2018-06-08 18:30
香蕉棄置照片移花接木？ 南投藍綠陣營互批2018-06-08 21:32
苗栗市YouBike於26日率先啟用 竹南頭份7月跟進2018-06-09 07:44
高市府捷運局：輕軌二階工程維持平面 不採地下化2018-06-08 18:25
影／想填補人生缺憾 台裔孤兒返台尋根2018-06-08 18:27
大直變電所饋線跳脫 1427戶受影響停電2018-06-09 10:18
高市新聞局長確收到北市發言人洋酒 3月8日即寄還2018-06-08 19:15
拼裝採蚵車違法載客遊潮間帶 爭議多年今出事2018-06-08 20:44
台東芒果界LV「夏雪」限量上市 新加坡1公斤500元2018-06-08 18:05
桃竹苗快樂秘境 蝶舞 鳥築巢 原始森林2018-06-09 00:33
拍黃鸝修枝莢致親鳥棄巢 鳥會譴責拍攝者侵門踏戶2018-06-09 08:26
行銷優質鳳梨 農會鳳梨肉粽吸引團購2018-06-08 14:00
收了餐廳陪身障弟「再讀一次大學」哥畢業獲頒友悌獎2018-06-09 10:41
今年初風調雨順蜂蜜豐收 員林農會掛保證賣養蜂班蜂蜜2018-06-08 20:14
日本外公地址寫「嘉義市76號6F3」 郵差花1個月送達生日賀卡2018-06-08 23:10
香蕉去處棘手 高市農業局：協調廚餘業者再利用2018-06-08 16:16
巨峰葡萄質量俱佳價格穩 農民笑呵呵2018-06-08 20:14
書法大師紀念展 發現當年要送蔡英文的是這幅..2018-06-09 12:34
3萬戶高雄厝 綠化面積有36座足球場2018-06-08 16:53
又見「縣市合作」！屏東市復興圖書館增建新館2018-06-08 19:20
3年還債520億關鍵 北市財政局：柯文哲零舉債2018-06-08 23:23
龍眼蜜、巨峰葡萄豐收 員林、永靖兩農會搶先促銷和評鑑2018-06-08 23:51
日本來信未寫路名 台灣郵差使命必達2018-06-08 15:05
芒果界的LV 台東夏雪芒果集寵愛一身2018-06-08 14:24
天氣熱！台中新添1消暑祕境2018-06-09 10:38
學生出國參訪不適 2人確診染登革熱2018-06-08 17:28
盧秀燕指空污紫爆 中市府：下午呈現普通等級2018-06-08 20:56
大陸海警攔查國軍運補船 海巡澄清2018-06-09 03:13
吃喝玩樂 e點通／吉安4大步道 O’rip帶你玩2018-06-08 23:42
羨慕！新竹這裡店租每月只要1200元2018-06-09 10:35
月租1200元 青創活力進駐東門市場2018-06-08 23:32
第一口井鑿出泉水 南投福興溫泉符標準2018-06-08 19:27
影／Pepper來了！ 今天在花蓮火車站報到2018-06-08 17:44
到宅沐浴車服務 讓失能長輩舒服洗澡2018-06-08 16:26
中市北屯、大里明體驗行動支付 送百元禮券2018-06-08 19:19
新北論壇 「你應該了解的深澳燃煤電廠」2018-06-08 14:36
留言