台東卑南、南王大停電2998戶受影響

2018-06-09 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東市南王地區今天中午12點39分傳出無預警停電，影響範圍卑南及南王，影響用戶達2998戶，台電初步了解為台東P/S南王線QE41.51電驛動作CB跳脫，目前已轉供恢復送電，至於跳脫原因正查明中。