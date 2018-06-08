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台東市長遭蒼蠅拍打臉？張國洲笑笑神回！

2018-06-08 13:28聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東市長張國洲在中華路與仁義北路口設置的競選看板，近日被民眾發現市長臉上疑似被蒼蠅拍打臉PO上臉書「好大膽！誰敢打市長臉」。原來不是市長真的被蒼蠅拍打到臉，而是一具燈罩因太陽光照射，陰影反射到市長臉上，影子形狀看起來就好像蒼蠅拍一樣，讓不少路經民眾看了覺得有趣，但也有人說像是市長對著麥克風講話。而市長張國洲得知消息後，更是笑笑神回說：「符合他多做事，少說話的行事風格啦！謝謝大家關心」。

台東市長張國洲在中華路與仁義北路口設置的競選看板，臉上疑似被蒼蠅拍打臉？他笑笑神...
台東市長張國洲在中華路與仁義北路口設置的競選看板，臉上疑似被蒼蠅拍打臉？他笑笑神回：「符合他多做事，少說話的行事風格啦！謝謝大家關心」。記者尤聰光／攝影
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一具燈罩因太陽光照射，陰影反射到市長臉上，影子形狀看起來就好像蒼蠅拍一樣。記者尤...
一具燈罩因太陽光照射，陰影反射到市長臉上，影子形狀看起來就好像蒼蠅拍一樣。記者尤聰光／攝影
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