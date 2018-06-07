影／60年後要再見國小同學 黃金碧說：我昨夜就睡不著

2018-06-07 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



60年前從宜蘭市光復國小畢業的六年孝班小學生們，今天重聚首，回母校首開同學會，全班53人，揪到了25人，隔了一甲子再見面，個個像小學生般，興奮莫名，有的感動到紅了眼眶，給了大擁抱，有的手緊牽著手，一起逛校園，開心地說：「我昨天高興到睡不著覺！」

光復國小校長陳銘珍很早就在門口迎接校友，他說，光復國小創立於西元1899年，初名宜蘭小學校，專收日本人，光復後，就以「光復」為校名，至今有119年歷史，從學校畢業的學生接近兩萬人，今天回母校開同學會的校友是民國47年的第7屆畢業生，當年有忠、孝、仁3班，一共 154名畢業生，他們是孝班，同班同學53人，有25人出席。

促成這次60年同學會的是黃金碧，他與兒子、孫女都念光復國小，三代同堂，在學校協助，連絡到當年同班同學，以「一甲子的約定」為主題，成功地首開畢業60年的第一次同學會，黃金碧看到昔日小學同學，興奮地說：「我昨天就高興到睡不著覺！」還承諾明年母校120歲，一定要跟同學回校慶生。

陳銘珍說，光復國小向心力強，很多是三代同堂，回學校教書的朱堯麟老師，爸爸與小孩都是光復人，三代同堂，返校服務，也歡迎更多校友回娘家，一起見證，跨越三世紀，三代同堂連結感情。

光復國小的檔案齊備，雖然事隔60年，但這些昔日學生的畢業合照、甚至成績單等還完整保存，座號、名次等都有，參與同學會的校友驚訝與感動。