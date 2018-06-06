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羅文嘉臉書：查！誰是拆除礁溪天主堂的禍首？

2018-06-06 22:04聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣「礁溪天主堂」被拆除引起全國文資界重視，前立委羅文嘉得知後在臉書留言，直指連夜拆除的必然是建物所有權人，所有權人是天主教台北總教區，負責人正是現任總主教。

曾被公告為「暫定古蹟」的礁溪天主堂連夜被拆，縣政府文化局一整天竟然還連絡不上天主教會可以對話的窗口。原本文化局處理此業務的連絡對象是頭城鎮一名薛主任，傍晚文化局長李志勇找上他，薛說是台北處理的，他不清楚。

羅文嘉則在臉書留言：「查！誰是拆除的禍首？」午後看到這則新聞，具有珍貴歷史保存價值的礁溪天主堂連夜被拆，拆除的人當然不是他人，也不會是政府（只是政府動作慢，就會變成眾矢之的），拆的人必然就是建物所有權人。

他說，能決定礁溪天主堂連夜拆除的人會是誰？從縣府新聞稿內容看，所有權人是天主教台北總教區，台北教區負責人正是現任總主教。這我一點也不意外，因為我曾活生生見證，這位總主教的「用盡心思」。

宜蘭縣境內有許多彌足珍貴的天主教老教堂、修道院，在地神父或修會都想用心保存，但不幸遇到現任這位總主教，只想拆掉老教堂，說要蓋新的牧靈中心，其實真正目的極可能是想把土地變賣掉。

只要查查他上任之後，拆了多少天主堂、賣掉多少土地給建商蓋房子，以及之後還準備拆多少、賣多少，大概就會知道，這不會是單一事件。

台灣的天主教會，竟然有這樣一位總主教，真是悲哀！若非我親身經歷，我大概也難以相信。

＃尤其當我看到當今副總統被提名搭檔公布前第一個告知的人就是這位總主教時我無言

前立委羅文嘉關切「礁溪天主堂」拆除事件，要追查拆除禍首就是建築物所有權人。圖／翻...
前立委羅文嘉關切「礁溪天主堂」拆除事件，要追查拆除禍首就是建築物所有權人。圖／翻攝臉書
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礁溪天主堂拆除事件引起前立委羅文嘉在臉書批評，要拆除的禍首建築物所有權人。記者戴...
礁溪天主堂拆除事件引起前立委羅文嘉在臉書批評，要拆除的禍首建築物所有權人。記者戴永華／攝影
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