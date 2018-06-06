羅文嘉臉書：查！誰是拆除礁溪天主堂的禍首？

2018-06-06 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣「礁溪天主堂」被拆除引起全國文資界重視，前立委羅文嘉得知後在臉書留言，直指連夜拆除的必然是建物所有權人，所有權人是天主教台北總教區，負責人正是現任總主教。

曾被公告為「暫定古蹟」的礁溪天主堂連夜被拆，縣政府文化局一整天竟然還連絡不上天主教會可以對話的窗口。原本文化局處理此業務的連絡對象是頭城鎮一名薛主任，傍晚文化局長李志勇找上他，薛說是台北處理的，他不清楚。

羅文嘉則在臉書留言：「查！誰是拆除的禍首？」午後看到這則新聞，具有珍貴歷史保存價值的礁溪天主堂連夜被拆，拆除的人當然不是他人，也不會是政府（只是政府動作慢，就會變成眾矢之的），拆的人必然就是建物所有權人。

他說，能決定礁溪天主堂連夜拆除的人會是誰？從縣府新聞稿內容看，所有權人是天主教台北總教區，台北教區負責人正是現任總主教。這我一點也不意外，因為我曾活生生見證，這位總主教的「用盡心思」。

宜蘭縣境內有許多彌足珍貴的天主教老教堂、修道院，在地神父或修會都想用心保存，但不幸遇到現任這位總主教，只想拆掉老教堂，說要蓋新的牧靈中心，其實真正目的極可能是想把土地變賣掉。

只要查查他上任之後，拆了多少天主堂、賣掉多少土地給建商蓋房子，以及之後還準備拆多少、賣多少，大概就會知道，這不會是單一事件。

台灣的天主教會，竟然有這樣一位總主教，真是悲哀！若非我親身經歷，我大概也難以相信。