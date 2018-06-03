影╱美到令人驚嘆基隆港「白宮」 年租金6百萬無人投標

2018-06-03 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



海岸第一排，看大船入港，看夕陽落日，美到叫人驚嘆的基隆港「白宮」，基隆港務分公司終於願意割愛釋出招租，卻沒有人投標而流標，據業者透露，是因為年租金600萬太貴了。

兩年前基隆市政府相中此處招待國外使節貴賓，可惜房子來不及拉皮而作罷，但白宮的美已勾起不少人興趣。

「白宮」曾經是港務局長官邸，後來改為招待所，會議室使用，這裡正對著港口，船舶進出一目了然，港務局公司化後只有董事長、總經理有配發宿舍，招待所空間閒置，3年前港公司新建棧橋式碼頭，想把這裡做為港內遊港的泊靠點，或是整個委外經營。

倚靠碼頭拍婚紗，在綠草皮辦婚禮，或是啜著咖啡看郵輪進看夕陽，都浪漫極了，不少業者看好白宮的觀光前景，一再試探，原本捨不得把白宫委外經營的港公司，日前公告要招商了，但卻沒有人來投標，導致流標。

招商標的包括東岸會議室、棧橋碼頭及其相鄰水域。土地面積約三千平方公尺，水域出租面積二千平方公尺；土地、設施的年租金要450萬，水域管理費和遊港管理費年租金要200萬元，兩者加起來就要650多萬元。