82年日式老屋 花蓮檢察長宿舍修復為古蹟

2018-06-03 13:05 中央社 花蓮縣3日電



座落花蓮市中心與花蓮地標酒店比鄰的檢察長宿舍，82年歷史的日式老建築，歷經一年半修復完工，今天舉行揭牌啟用儀式；最後一位住在此的檢察官陳木泉說，樂見當年破舊宿舍成古蹟。

檢察長宿舍位於花蓮市三民街、節約街交叉口，1936年日治時期日本政府在花蓮設置「台北地方法院花蓮港支部暨檢察局」後，供檢察長居住的處所。台灣光復後，國民政府繼續將宿舍提供作為花蓮地檢署檢察長居住之用，一直到1993年，因新建檢察長官舍完工啟用，這棟建築物功成身退。2008年花蓮縣政府指定為縣定古蹟。

今天上午揭牌啟用儀式，花蓮縣長傅(山昆)萁、花蓮縣文化局長陳淑美，以及陳木泉、黃和村、林朝松、張金塗歷任檢察長出席，其中80歲陳木泉為最後一位住在檢察長宿舍的檢察官。他致詞說，退休後定居高雄，接到邀請參加揭牌啟用儀式，心中十分好奇，今天看到煥然一新的模樣十分高興。

傅(山昆)萁表示，花蓮縣縣定古蹟「檢察長宿舍」，為日治時期花東地區最高司法機關－台北地方法院花蓮港支部唯一的歷史證據，花東地區因為花蓮港支部的設置，不必再舟車勞頓、耗費金錢前往台北進行訴訟，對地方發展具有重要的貢獻。

他特別感謝歷任檢察長於過程中大力支持縣府，向文化部爭取連續4年的調查研究、規劃設計的相關經費，並於2016年爭取花東基金挹注，總經費共2670萬元，使修復工程順利開工。古蹟修復後，將如同松園、慶修院一般維護管養，也成為觀光客到訪的景點。