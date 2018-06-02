員工旅遊加入愛心行動 台積電用不一樣角度幫助花蓮

2018-06-02 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮強震後，台積電今天舉辦第8次員工旅遊到花蓮遊玩，這次有別以往，除了觀光更加入愛心行動，號召同仁捐贈物資給花蓮家扶中心，也團購家扶中心的手藝品，希望能幫助弱勢家庭，把幸福帶給社會每個角落。

2月強震重擊花蓮，台積電以行動力挺，召集員工、員工家屬規畫出9梯次約6500人到花蓮旅遊，盼當地觀光產業早日復甦；但這次不一樣，台積電副處長陳嘉文今天表示，除了支持觀光，公司一直想幫助花蓮更多，所以動心起念與家扶中心聯絡，發起公司內部募捐，再以團購方式，幫助家扶中心的單親媽媽增加收入。

陳嘉文指出，此次共募得電風扇33支、兒童玩具書籍3箱、生活清潔用品如沐浴乳等100項，要捐給家扶中心弱勢家庭；陳嘉文說，身為台積電同仁，大家都是比較幸福的一群，更應該把幸福感帶給社會每一角落。

台積電同仁團購商品包括手飾、毛巾等生活小物共約3萬元，這些都是家扶中心的單親媽媽所做。花蓮家扶中心督導陳素卿指出，花蓮有7成以上是單親家庭，家扶中心不只有照顧弱勢孩童，也提供免費課程給單親媽媽學習一技之長，幫她們接訂單，增加收入。