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員工旅遊加入愛心行動 台積電用不一樣角度幫助花蓮

2018-06-02 17:19聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮強震後，台積電今天舉辦第8次員工旅遊到花蓮遊玩，這次有別以往，除了觀光更加入愛心行動，號召同仁捐贈物資給花蓮家扶中心，也團購家扶中心的手藝品，希望能幫助弱勢家庭，把幸福帶給社會每個角落。

2月強震重擊花蓮，台積電以行動力挺，召集員工、員工家屬規畫出9梯次約6500人到花蓮旅遊，盼當地觀光產業早日復甦；但這次不一樣，台積電副處長陳嘉文今天表示，除了支持觀光，公司一直想幫助花蓮更多，所以動心起念與家扶中心聯絡，發起公司內部募捐，再以團購方式，幫助家扶中心的單親媽媽增加收入。

陳嘉文指出，此次共募得電風扇33支、兒童玩具書籍3箱、生活清潔用品如沐浴乳等100項，要捐給家扶中心弱勢家庭；陳嘉文說，身為台積電同仁，大家都是比較幸福的一群，更應該把幸福感帶給社會每一角落。

台積電同仁團購商品包括手飾、毛巾等生活小物共約3萬元，這些都是家扶中心的單親媽媽所做。花蓮家扶中心督導陳素卿指出，花蓮有7成以上是單親家庭，家扶中心不只有照顧弱勢孩童，也提供免費課程給單親媽媽學習一技之長，幫她們接訂單，增加收入。

台積電逾100位員工今天由家扶中心帶領下，以實際行動陪伴弱勢孩童，帶領他們渡過難忘的一天，現場也有家扶中心的孩童表現木箱鼓，為活動揭開序幕。

花蓮家扶中心的單親媽媽們所做的手工藝品。記者蔡翼謙／攝影
花蓮家扶中心的單親媽媽們所做的手工藝品。記者蔡翼謙／攝影
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台積電同仁今天到花蓮家扶中心參訪。記者蔡翼謙／攝影
台積電同仁今天到花蓮家扶中心參訪。記者蔡翼謙／攝影
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台積電弱勢家庭強震
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