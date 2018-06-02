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重賞小文青！第一屆林燈詩文背誦比賽 首獎獨得2萬元

2018-06-02 17:18聯合報 記者羅建旺╱即時報導

親近經典文學，可以拿獎金。

由林燈文教公益基金會主辦的第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽，蘭陽女中2年級林伊凡、東光國中２年級的莊凱茵、北城國小５年級林亞嫺分別勝出，榮獲高中職組、國中組、國小組首獎，各獨得獎金2萬元。

這場詩文背誦比賽，從200多名選手中篩選出80人決賽，現場抽籤，選手要在4分鐘內，背誦出指定的經典文學作品，評分項目包括背誦的熟練流暢度，情感聲調、表情儀態等，既要對篇目嫻熟，也要充分了解詩文表達的意境，才能體會深度情感，以豐富細膩的聲調及儀態表達出來。

指定背誦的文學作品涵蓋詩經、四書、唐詩、宋詞、散文、新詩等，包括蓼莪、旅夜書懷、將進酒、短歌行、念奴嬌－赤壁懷古、桃花源記等，皆是經多次討論，由評審選出適合各年齡層學習的經典文學作品。

今天決賽，競爭激烈，結果，各組第一名分別是蘭陽女中林伊凡、東光國中莊凱茵、北城國小林亞嫺，各獨得2萬元，入圍決賽選手均可獲得獎狀及獎金2千元。

其中，國小首獎林亞嫺說，幾晚準備，家人也會陪同與模擬，林媽媽開心，肯定林燈文教公益基金會舉辦這項比賽意義，鼓勵學生擁抱古典文學。

值得一提的是，國小組入圍決賽的29名學生當中，超過一半的學生來自關係企業中興保全文教基金會的課後輔導班，其中兩人分別獲得國小組第２名與第６名的好成績。

課輔班老師林智琳開心表示，當初只是轉告競賽訊息，沒想到引起廣大迴響，彼此鼓勵報名，自動自發拿考題複習。

基金會指出，透過背誦中國經典文學，除了累進學生們的國語文能力、培養文學修養外，也因為理解這些經典文學作品的意涵，讓孩童學習到待人處事的禮儀與道理、與尊敬生命的態度，基金會希望透過舉辦多元化的活動，鼓勵孩子與家長擁抱多元價值，讓天賦自由，看重品格教育。

林燈文教公益基金會主辦第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽。圖／林燈文教公益基金會提供
林燈文教公益基金會主辦第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽。圖／林燈文教公益基金會提供
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林燈文教公益基金會主辦第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽，蘭陽女中2年級的林伊凡（左...
林燈文教公益基金會主辦第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽，蘭陽女中2年級的林伊凡（左二）、東光國中２年級莊凱茵（右二）、北城國小５年級林亞嫺（右三）分別各組第一名，獨得獎金2萬元，由中興保全副總裁林明昇（左一）、中興保全副董事長林建涵（右一）頒獎。圖／林燈文教公益基金會提供
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林燈文教公益基金會主辦第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽，競賽分國小組、國中組與高中...
林燈文教公益基金會主辦第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽，競賽分國小組、國中組與高中職組進行，並隨即進行頒獎典禮。中興保全副總裁林明昇與國小組第一名到第六名得獎同學合照。圖／林燈文教公益基金會提供
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林燈文教公益基金會主辦第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽。圖／林燈文教公益基金會提供
林燈文教公益基金會主辦第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽。圖／林燈文教公益基金會提供
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