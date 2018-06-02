重賞小文青！第一屆林燈詩文背誦比賽 首獎獨得2萬元

2018-06-02 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



親近經典文學，可以拿獎金。

由林燈文教公益基金會主辦的第一屆林燈詩文背誦比賽今天決賽，蘭陽女中2年級林伊凡、東光國中２年級的莊凱茵、北城國小５年級林亞嫺分別勝出，榮獲高中職組、國中組、國小組首獎，各獨得獎金2萬元。

這場詩文背誦比賽，從200多名選手中篩選出80人決賽，現場抽籤，選手要在4分鐘內，背誦出指定的經典文學作品，評分項目包括背誦的熟練流暢度，情感聲調、表情儀態等，既要對篇目嫻熟，也要充分了解詩文表達的意境，才能體會深度情感，以豐富細膩的聲調及儀態表達出來。

指定背誦的文學作品涵蓋詩經、四書、唐詩、宋詞、散文、新詩等，包括蓼莪、旅夜書懷、將進酒、短歌行、念奴嬌－赤壁懷古、桃花源記等，皆是經多次討論，由評審選出適合各年齡層學習的經典文學作品。

今天決賽，競爭激烈，結果，各組第一名分別是蘭陽女中林伊凡、東光國中莊凱茵、北城國小林亞嫺，各獨得2萬元，入圍決賽選手均可獲得獎狀及獎金2千元。

其中，國小首獎林亞嫺說，幾晚準備，家人也會陪同與模擬，林媽媽開心，肯定林燈文教公益基金會舉辦這項比賽意義，鼓勵學生擁抱古典文學。

值得一提的是，國小組入圍決賽的29名學生當中，超過一半的學生來自關係企業中興保全文教基金會的課後輔導班，其中兩人分別獲得國小組第２名與第６名的好成績。

課輔班老師林智琳開心表示，當初只是轉告競賽訊息，沒想到引起廣大迴響，彼此鼓勵報名，自動自發拿考題複習。