「海嘯」來襲疏散告示指向海 遊客：這是送死嗎？

2018-06-02 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東蘭嶼海嘯疏散指示牌，遊客發現怪怪的？原來指示方向不是往高處跑，竟是朝向海邊。有遊客就笑說：「這是送死嗎？不過，等到海嘯的機率不高啦」。也有人說：「好像蘭嶼的指示牌都怪怪很搞笑」。當地鄉民表示，反應公所遲遲未處理。蘭嶼鄉公所解釋都是被強風吹歪了。