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「海嘯」來襲疏散告示指向海 遊客：這是送死嗎？

2018-06-02 13:55聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東蘭嶼海嘯疏散指示牌，遊客發現怪怪的？原來指示方向不是往高處跑，竟是朝向海邊。有遊客就笑說：「這是送死嗎？不過，等到海嘯的機率不高啦」。也有人說：「好像蘭嶼的指示牌都怪怪很搞笑」。當地鄉民表示，反應公所遲遲未處理。蘭嶼鄉公所解釋都是被強風吹歪了。

蘭嶼鄉公所表示，蘭嶼島上每年都會遇到颱風，或是強勁東北季風，隨隨便便風力都超過10級以上，環島公路上的地名路牌、里程數牌及相關指示牌，長期承受不了風力吹襲，就會被吹歪、吹反，公所除了固定檢視修正，颱風過後也會巡視修復。

台東蘭嶼海嘯疏散指示牌，指示疏散方向不是往高處跑，竟是朝向海邊。圖／瑪拉歐斯提供
台東蘭嶼海嘯疏散指示牌，指示疏散方向不是往高處跑，竟是朝向海邊。圖／瑪拉歐斯提供
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蘭嶼島上風力強勁，環島公路上的地名路牌、里程數牌及相關指示牌常被吹歪、吹反。記者...
蘭嶼島上風力強勁，環島公路上的地名路牌、里程數牌及相關指示牌常被吹歪、吹反。記者尤聰光／攝影
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遊客看到海嘯疏散指示牌忍不住笑說：「這是送死嗎」。圖／瑪拉歐斯提供
遊客看到海嘯疏散指示牌忍不住笑說：「這是送死嗎」。圖／瑪拉歐斯提供
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蘭嶼颱風海嘯
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