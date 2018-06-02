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有條件！機車與大貨車將可以走蘇花改

2018-06-02 10:05聯合報 記者羅建旺╱即時報導

目前只通行小客車、大客車的蘇花改，將有條件放寬，讓機車與大貨車也可以通行。

交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心證實，為因應無預警強降雨、颱風等天災及大規模事故或其他不可抗力因素，可能造成台9丁線(舊蘇花公路)蘇澳至東澳段交通阻斷，經評估搶通時間若超過4小時，就將啟動這項阻斷應變機制。

交控中心指出，一旦台9丁線(舊蘇花公路)阻斷，未開放的車種也可以通行蘇花改，其中，機車部分，將採「團進團出」的方式，先在蘇花改的蘇澳端或東澳端集結，在指定時間內，以公務車及警車「前導後護」的方式，戒護通行蘇花改。

交控中心表示，機車行經蘇花改的時段，將管制其他小客車或大客車通行，以利機車安全通過。

除機車外，若是大貨車碰到舊蘇花公路中斷，需要搶修4個小時以上，將開放行駛蘇花改，由交控中心引導，靠右車道進入地磅站管制並配合儀控通行，除遵循速限行駛外，與前車的車距將由現行大客車規定的100公尺，加嚴到150公尺甚至200公尺，確保安全。

至於自行車部分，還是無法開放通行蘇花改，但與鐵路局協調，可到蘇澳新站或東澳車站轉乘火車。

另外，如油罐車等載運危險物品的車輛，交控中心表示，原則上是不希望走蘇花改，除非蘇花舊路封閉時間太長，長達幾天，即使同意，也須事先依據「道路交通安全規則」第84條規定，向起運地或車籍所在地公路監理機關申請核發臨時通行證，並於指定時段採「前導後護」方式通行。

交控中心表示，為因應蘇花改路段未開放車種管制通行，公路總局第四區養護工程處與警方、監理等相關單位已完成兵棋推演(高司演練)，一旦有需要，即可啟動，也請用路人注意與配合。

目前只通行小客車、大客車的蘇花改，將有條件放寬，遇天災舊路中斷，讓機車與大貨車也...
目前只通行小客車、大客車的蘇花改，將有條件放寬，遇天災舊路中斷，讓機車與大貨車也可以通行。圖／資料照片（警方提供）
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蘇花改蘇花公路蘇澳
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