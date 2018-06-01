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印尼漁工遭欠薪 宜縣勞工處協調雇主支付

2018-06-01 14:21中央社 台北1日電

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，印尼漁工薩夫魯丁（Safrudin）遭雇主欠薪與暴力相向，公部門應有積極作為。宜蘭縣勞工處科長羅巧穎說，已協調雇主，將全額支付薪資

民進黨立委陳曼麗與李麗華等人今天在立法院召開記者會，宜蘭縣勞工處勞工行政科科長羅巧穎、勞動部勞動力發展屬專門委員莊國良、職業安全衛生署簡任技正劉約瑟等人出席。

李麗華說，薩夫魯丁在2017年5月開始到宜蘭的漁船工作，今年2月、3月發生欠薪狀況，原本和雇主合作提供三餐的印尼餐廳，也因為雇主沒有付帳而停止供餐，薩夫魯丁餓肚子找朋友接濟，並打1955派案給宜蘭勞工處。

李麗華說，5月10日召開協調會當天，薩夫魯丁與其他漁工先進入會議室，後來才知道薩夫魯丁在裡面被雇主毆打，薩夫魯丁要用手機拍攝，雇主還試圖搶他手機，協調會最後也因為雇主願意給付的薪資與實際應支付的金額落差太大，因而協調不成。

她說，雇主積欠薪資的情形很明顯，公部門應該要有積極作為，保障漁工權利。

陳曼麗說，對於未善盡執行完成所受委託業務的仲介，應依法開罰，各縣市政府勞工主管機關，應落實各地外勞查察工作，並應增設雙語人員，以利外籍漁工提出申訴管道的暢通。

羅巧穎說，有關暴力對待部分，現場沒有看到有暴力傾向，但接獲反映後，已趕快告知安置單位，做證據保全，去驗傷、報警等。

在欠薪部分，她說，宜蘭縣政府有後續追蹤，持續與雇主溝通，相關出勤狀況舉證責任在雇主，協調會在出勤狀況有落差，這部分必須拿出出勤記錄，如果拿不出來就必須支付兩個月的薪資，雇主、仲介在昨天已經協調，會把全額的錢交付出來，對於雇主拿不出出勤記錄表，也會另外做裁罰。

她說，仲介沒有幫薩夫魯丁辦理不續聘的問題，也會調查後再做裁罰。

劉約瑟說，漁工勞動權益保障部分，有規劃專案檢查，由各地方勞工主管機關來檢查，也有1955免費的申訴專線，可以透過專線來申訴，立即來處理。

薪資印尼勞動部
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