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彩繪觀海樓吸睛郵輪客 更要擦亮台灣八景之首旭岡晴嵐

2018-06-01 12:32聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市繼正濱漁港懷舊碼頭上色計畫後，國立台灣海洋大學三創基地也在40年前全基隆最貴的金蓬萊社區進行彩繪，繽紛亮麗的建築要讓天天上演調頭出海色的郵輪驚豔，也要讓這處日治時期台灣八景之首「旭岡晴嵐」再次被看到。

位於基隆市海調處對面的「觀海樓」，上午舉行成果發表會，海大三創負責人謝東凱說，金蓬萊社區位處於文化部「大基隆歷史場景」的大沙灣核心地帶之旭丘山，日治時期就是台灣八景之首，觀日的好去處，面海第一排，更是高級住宅區所在。

如今更是全國最大國際郵輪百萬遊客門戶，進出基隆港最寬闊水域的必經航道上，大型郵輪就在眼皮下，天天上演調頭出海秀。

他們說服開發商𢑥德建設投入友善社區贊助、並且經過多次「社區OPEN DAY-大家來寮聊」，而有了這次由下而上的彩繪計畫，同時也呼應基隆市府信二路立體停車場和懷舊碼頭正濱漁港16棟的新彩繪。

期待國際郵輪觀光客能一眼看到社區這棟觀海樓的多彩、進而願意多待在美麗基隆走讀，而不會只是基隆靠岸卻直奔故宮和九份的雙北旅遊。

他們也想把這裡打造成「旭岡國際藝術·劇場村」，四月已經有日本電影「鹿沼」 來這裡拍攝，這個月公視的「完美正義」也要在這裡開拍，用電影把基隆行銷出去。

海洋大學三創平台，在40年前全基隆最貴的金蓬萊社區進行彩繪，繽紛亮麗的大樓很吸睛...
海洋大學三創平台，在40年前全基隆最貴的金蓬萊社區進行彩繪，繽紛亮麗的大樓很吸睛。記者吳淑君／攝影
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金蓬萊社區位處於文化部「大基隆歷史場景」的大沙灣核心地帶之旭丘山，日治時期就是台...
金蓬萊社區位處於文化部「大基隆歷史場景」的大沙灣核心地帶之旭丘山，日治時期就是台灣八景之首，面海第一排，更是高級住宅區所在。記者吳淑君／攝影
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海洋大學三創平台，在40年前全基隆最貴的金蓬萊社區進行彩繪，繽紛亮麗的大樓很吸睛...
海洋大學三創平台，在40年前全基隆最貴的金蓬萊社區進行彩繪，繽紛亮麗的大樓很吸睛。記者吳淑君／攝影
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郵輪碼頭日治時期
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