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高職生取得電銲甲級證 業界開8萬薪搶人

2018-05-31 20:19聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

國立蘇澳高級海事水產職業學校培養專業技職人才，今年輪機科高三應屆學生表現亮眼，3位學生通過勞動部技能檢定「一般手工電焊專業證照─甲級」，成績卓越，年僅18歲的他們，已有航運界開價起薪8萬元搶人。

蘇澳海事校長洪重賢表示，學校與北區基隆職業訓練場合作，利用每年寒、暑假期間，讓部份有意願學生赴基隆職業訓練場訓練。學生於職業訓練場進行技能培訓過程中，無法與同儕一樣有寒暑假，一切學習時程皆需按照訓練場規定；每天上午8點前開始接受培訓一直到傍晚5點才能休息。培訓期間嚴守門禁及住宿規定，除了提升自我專業能力外，進而讓同學們提早學習自我管理的基本態度。

輪機科邱英勝主任表示，以高三學生年紀能通過甲級考證實屬不易，學習過程中更考驗學生的耐力、刻苦力與毅力，經過長時間學習，輪機科高三游恒瑋、許嘉文及陳韋銍一次3位學生通過甲級，更是難得。據了解，目前已有航運業界開價起薪8萬元，希望學生能提早準備就業；目前就業市場的專業焊接人員，普遍平均月薪可達10至20萬。

電焊人力需求高，技術又不易被取代，證明只要一技在身，就業穩定高薪在握。已經錄取國立高雄科技大學輪機工程系游恆瑋同學表示，國中時期的他成績並不理想，很高興自己在就讀蘇澳海事期間能找到目標，更在師長們的鼓勵及教導下，找到自信及自我。未來他將持續朝著甲級航海人員的目標前進，藉著跑船的機會，到世界各地走走，增廣見聞。

國立蘇澳高級海事水產職業學校培養專業技職人才，今年輪機科高三應屆學生表現亮眼，3...
國立蘇澳高級海事水產職業學校培養專業技職人才，今年輪機科高三應屆學生表現亮眼，3位學生通過勞動部技能檢定「一般手工電焊專業證照-甲級」。圖為許嘉文(中)及陳韋銍(右)拿著證照開心合影。圖／蘇澳海事提供
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國立蘇澳高級海事水產職業學校今年輪機科高三應屆學生表現亮眼，3位學生通過勞動部技...
國立蘇澳高級海事水產職業學校今年輪機科高三應屆學生表現亮眼，3位學生通過勞動部技能檢定「一般手工電焊專業證照-甲級」。圖／蘇澳海事提供
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蘇澳勞動部過勞
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