影／昂貴的陷阱？基隆這處平交道半月開20多張6萬多罰單

2018-05-30 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



近半月，基隆市來有20多民眾收到闖越成功路平交道罰單，每張6萬7500元，有人還收到2張，荷包大失血。今天上午多名市議員到場，指標示不夠明確，根本就是「陷阱」，並建議應該柵欄放下時闖越才開單，並指要求加強警示標誌。警方說，依規定閃燈響起就要停；基隆火車站表示，會研議增加警示部分。

近半月來有20多民眾收到闖越成功路平交道罰單，一張就6萬7500元，今天上午多名市議員到場，指責標示不夠明確，根本就是「陷阱」。記者游明煌／攝影 分享 facebook

基隆市議員施世明服務處今天上午會同鐵路警察局、基隆火車站、市政府等相關單位，到成功路

平交道會勘，並舉海報高喊「搶快3秒鐘，白做3月工」。服務處主任施偉政說，近2周來有20多民眾收到闖越平交道違規舉發罰單，每張罰金都是6萬7500元，大感吃不消，紛紛向服務處反映。

一名男子說，「太不合理了，政府這樣像在害百姓一樣」，他半月收到2張罰單，要10多萬元，是3個月薪水，都白做工了，根本繳不出來，政府應大大的改善。收到罰單的民眾到場說，他們都很氣憤、懊悔，對平交道設置感到很不滿，指平交道柵欄是在鐘響後數秒才徐徐地將柵欄放下，對於許多用路人來說很像「陷阱」。

議員施世明、游祥耀、陳東財等議員都到場，認為目前閃燈和柵欄不同步，應該是柵欄放下硬闖才開單，建議閃燈和柵欄應改成同步，否則很多民眾會誤闖而不自知；且標示也不明確，不少民眾不知道一張就要6萬多元。