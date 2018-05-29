影／海巡辦聯合救生救難演練 場面浩大現場逼真

2018-05-29 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



「現在花蓮港務消防隊已抵達現場，開始投入救援！」海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼藉演練強化聯合救援機制。

搭乘交通船往返花蓮、蘇澳旅客最近有增加趨勢，目前每年約達4萬5千人次，而航班約142航次；海巡署東部分署認為，隨著旅次密集度增高，署內整體應變救援機制應更完善，故在今天模擬「交通船機械故障」、「落海民眾水下搜救」及「油汙擴散緊急應變處置」3大演練項目。

演練過程中，救難人員用最敏捷速度完成救援任務。海巡署東部分署分署長胡忠安表示，這次演練歷經約2個月時間準備，特別感謝航務中心給予經費上支援，增進署內人員聯合救難、救災經驗。

胡忠安說，「養兵千日、用在一時」，希望藉由這次演練加強機關協調與應變處置能力，未來若發生事故定能爭取最大救援黃金時間，將民眾生命、財產安全傷害降至最低。

交通部航港局東部航務中心主任陳寶如表示，平常部內人員都在加強業務方面操作，這次舉辦實兵演練，將相關機關資源再做連結，可更強化單位間人力協調、動員與聯繫管道能力。