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影／海巡辦聯合救生救難演練 場面浩大現場逼真

2018-05-29 20:22聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

「現在花蓮港務消防隊已抵達現場，開始投入救援！」海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼藉演練強化聯合救援機制。 

搭乘交通船往返花蓮、蘇澳旅客最近有增加趨勢，目前每年約達4萬5千人次，而航班約142航次；海巡署東部分署認為，隨著旅次密集度增高，署內整體應變救援機制應更完善，故在今天模擬「交通船機械故障」、「落海民眾水下搜救」及「油汙擴散緊急應變處置」3大演練項目。

演練過程中，救難人員用最敏捷速度完成救援任務。海巡署東部分署分署長胡忠安表示，這次演練歷經約2個月時間準備，特別感謝航務中心給予經費上支援，增進署內人員聯合救難、救災經驗。

胡忠安說，「養兵千日、用在一時」，希望藉由這次演練加強機關協調與應變處置能力，未來若發生事故定能爭取最大救援黃金時間，將民眾生命、財產安全傷害降至最低。

交通部航港局東部航務中心主任陳寶如表示，平常部內人員都在加強業務方面操作，這次舉辦實兵演練，將相關機關資源再做連結，可更強化單位間人力協調、動員與聯繫管道能力。

今天「107年聯合救生救難演練」出動巡防艇2艘、救生艇2艘、工作船1艘、巡邏車4輛、消防車2輛、救護車2輛與救援人力57人，共結合東部航務中心、花蓮港務分公司、花蓮縣消防局、花蓮港務警察總隊花蓮縣衛生局、花蓮縣環保局、第六海巡隊、內政部空勤總隊第一大隊第三隊與海巡署東部分署等單位共同模擬演練。

海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼...
海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼藉演練強化聯合救援機制。 記者蔡翼謙／攝影
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海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼...
海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼藉演練強化聯合救援機制。 記者蔡翼謙／攝影
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海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼藉演練強化聯合救援機制。 記者蔡翼謙／攝影
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海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼藉演練強化聯合救援機制。 記者蔡翼謙／攝影
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海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼藉演練強化聯合救援機制。 記者蔡翼謙／攝影
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海巡署東部分署與交通部航港局東部航務中心今天共辦「107年聯合救生救難演練」，盼藉演練強化聯合救援機制。 記者蔡翼謙／攝影
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海巡署警察救護車
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