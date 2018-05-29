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扶鸞國際研討會 將引介至紐倫堡開展

2018-05-29 08:04聯合報 記者羅建旺╱即時報導

美日德新與兩岸等多名學者昨天會師宜蘭，研討扶鸞文化與民眾宗教，其中，德國漢學教授朗宓榭出席，還打算將台灣鸞堂文化跨海引介到紐倫堡大學開展。

蘭陽博物館佛光大學合辦「扶鸞文化與民眾宗教國際學術研討會」，昨天與今天舉行，這是全台首度針對扶鸞文化辦理的國際學術研討會，有６個國家學者參加，發表13篇學術論文，幾乎全台最具影響力的鸞堂代表與全球相關民間信仰學者都齊聚一堂，希望藉此研討會，強化鸞堂與學術對話的機制。。

蘭陽博物館秘書游佳靜、佛光大學主任秘書許文傑、德國埃爾朗根紐倫堡大學朗宓榭教授、范純武教授昨天共同主持開幕式，被譽為「宜蘭通」的佛光大學文資系教授陳進傳主講「台灣鸞堂的祖廟—喚醒堂的歷史地位」，深入探討扶鸞文化，許文傑指出，研討會從歷史、文化資產、宗教、與社會文化等議題論述，累積重要研究成果。

重量級學者朗宓榭是中研院第10屆杜聰明獎得主，他是埃爾朗根紐倫堡大學漢學講座教授，精通德、義、法、英、中、拉丁等多國語言，以跨文化比較的視野，深入分析各種算命技術的內容和思想的演變，更製作中英雙語的詞彙資料庫，是數位人文學的先驅。

朗宓榭說，他對中國傳統士人對占卜與術數的態度很感興趣，他分析《四庫全書》總編撰紀曉嵐「閱微草堂筆記」，其中即大量記載占卜與扶鸞的例子，這說明中國士人與這些被稱為紀曉嵐稱為「小道」的術數關係密切，因此，扶鸞文化不僅與民眾宗教有關，也影響士人的世界觀。

而蘭陽博物館策辦「台灣扶鸞文化特展」，已吸引4萬人觀展，並陸續辦理4場次扶鸞演示及2場走讀鸞堂活動。

蘭陽博物館研究員林正芳指出，扶鸞文化即使在台灣都很冷門，但影響卻大，括馬來西亞、新加坡、中南半島等東南亞都有相關，而歐洲美國等國家則對東舟這種占卜與宗教活動有濃厚的興趣，朗宓榭教授還希望把台灣鸞堂文化特展移師到紐倫堡大學展出，發揚到國際，雙方還在洽談中。

美日德新與兩岸等多名學者昨天會師宜蘭，研討扶鸞文化與民眾宗教。記者羅建旺攝影
美日德新與兩岸等多名學者昨天會師宜蘭，研討扶鸞文化與民眾宗教。記者羅建旺攝影
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博物館佛光大學德國

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