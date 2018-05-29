保留礁溪天主堂建築 讓神父的慈愛故事繼續傳唱

2018-05-29 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



「礁溪天主堂」是否登錄為歷史建築的文資爭議未歇，宜蘭縣政府遭外界質疑處理過程未依法行政，歷史建築恐被拆除；縣議員今建請縣府求取兩全其美，保留該歷史建築再利用，新舊融合成文化景點，也更添故事性。

宜蘭文資審議委員去年11月8日決議請縣府把「礁溪天主堂」登錄為歷史建築，縣府以審議時的資料有誤，最後並未登錄，也沒有上網公布委員審議紀錄；且暫定古蹟身分今年4月底到期，縣府並未申請展延半年，外界質疑在缺乏「暫定古蹟」保護傘下，歷史建築隨時可能被拆。

對此縣府表示，正進行調查研究，需要時間，全案可能要留待新縣長上任再做處理，目前已在附近設巡邏箱，請員警發現有拆除異狀，馬上通報。

礁溪天主堂建於1963年，其罕見的扇形結構教堂，彷如天主展開雙翼擁抱子民；1971年在一旁興建文聲復健院，設有全國第一座溫泉水療池，照顧超過1千多名小兒麻痺兒童，很有溫度的歷史建築物，但去年底傳出部分教會人士主張拆除改建為牧靈中心。

此案因涉及總教會的態度，有人主張保留、有人要拆除重建，更顯複雜。守護宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博俞表示，去年11月文資審議委員一致決議把建築物登錄為歷史建築後，外傳來自教會與中央高層壓力，使縣府的決策有更多考量。

孫博俞今天到議會陳情，建請議員督促縣府「依法行政」，她說，縣府未依文化資產保存法規定，把委員的審議紀錄公布在網站；而且礁溪天主堂之前被公告為暫定古蹟，其文資身分審議以6個月為限，縣府在暫定古蹟4月底期限屆滿後，竟未再申請展延半年，違反文資法，該建物沒有保護傘，隨時有被拆的危險。

縣議員林成功下午質詢文化局指出，礁溪發展繁榮，有熱度少了溫度，如果能形塑文化景點帶動觀光，不失兩全其美辦法，建議縣府協助保存該歷史建築再利用，新舊並存，國外也有類似案例，反而更添故事特色。

文史工作者葉永韶表示，早年物資缺乏年代，一群有愛心的神父與修女來到宜蘭，付出愛心與金錢照顧宜蘭人，編織一段段動人慈愛故事，如今神父修女相繼凋零，「紀念建築」是唯一可以傳誦慈愛故事的連結，若建築拆了、故事沒了，曾受恩澤的下一代如何學習感恩。

文化局長李志勇表示，縣長要求謹慎處理此案，因土地所有權人是總教會，並非財團法人天主教遣使會，去年審議時資料有誤補正中，所以尚未上網公布文資委員審議紀錄；縣府近日將辦理調查研究，倘若調查時間超過半年，就算把暫定古蹟公告展延半年，也來不及在展延期限再進行審議，所以縣府沒展延，也未違反文資法。