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台灣護理師沈莉惠陪伴印度「兒子」追尋醫生夢

2018-05-28 12:12聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

「參與資助兒童，像有了小孩一樣，期許自己要有穩定工作收入」26歲的護理師沈莉惠受父母影響，有樂於助人性格，加上喜歡與小朋友互動，學生時期利用課餘時間參與台灣世界展望會志工服務，穩定工作後即加入資助兒童行列，在資助印度兒童斯密特（Sumit）3年多，讓未婚的沈莉惠有了甜蜜負荷，希望能陪伴超越血緣的「印度兒子」健康長大，實現當醫生的夢想。

「資助過程中，令我印象深刻又感動的是，他寄來的信寫著長大後想當醫生的夢想」從事護理師工作的沈莉惠分享著與斯密特對職業選擇的共同點，斯密特信中提到，他家由茅草搭建而成，最喜歡的食物是米飯，最喜歡打板球。

沈莉惠說，米飯在台灣很普遍，卻很少人會以米飯為最喜愛的食物，或許當地米飯不易取得，物以稀為貴，讓斯密特很珍惜每一粒米飯，句句道出沈莉惠的不捨之情。　　

沈莉惠談到，台灣最美的風景是人，她父母常以身作則幫助有需要的人，耳濡目染下，她也深信助人為樂，特別是對弱勢兒童。在參與志工服務的過程中，沈莉惠看見許多國內外貧困兒童的需要，工作逐漸穩定，開始加入資助兒童計畫，迄今約3年時間。

從每年年度成長報告，看到斯密特在照片上有了笑容，這些點滴都讓沈莉惠覺得彌足珍貴，在護理工作忙碌之餘，她也會寫信給斯密特，分享工作和生活。

「資助兒童像是提早體驗當母親的心情」沈莉惠自我期許要有穩定工作，才能持續幫助印度兒子生活改善，並陪伴斯密特完成他的醫生夢。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，台灣世界展望會匯聚資助人的愛心捐款，透過資助兒童計畫，目前幫助國內外約23萬名貧童獲得基本生存和教育發展的機會。資助人的關懷，不僅為資助童的艱困童年注入希望，更帶給孩子宛如母親一般的支持與鼓勵，讓孩子在成長路上擁有築夢的信心與勇氣。透過每個月700元（國外童）或2000元（國內童）的定期捐款，陪伴貧童健全成長，讓孩子能擁抱夢想與希望。

嘉義基督教醫院護理師沈莉惠資助印度兒童，希望能盡綿薄力量，陪伴兒童平安長大。圖／...
嘉義基督教醫院護理師沈莉惠資助印度兒童，希望能盡綿薄力量，陪伴兒童平安長大。圖／世界展望會提供
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印度捐款護理師

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