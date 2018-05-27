愛台不斷電 國民黨青年環島接力路跑護台灣

2018-05-27 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



國民黨全國青工總會發起的8天7夜環台路跑活動，自本月26日上午在台北中央黨部開跑路跑選手，以接力路跑方式，順時針往東部繞台，今日抵達花蓮，預計6月2日回到台北終點。每一接力站的選手均由各縣市、鄉鎮的青年朋友主動報名，總計210個棒次，全台大串連。

下午時間選手們抵達花蓮，秀林鄉的青年選手則熱情地在太魯閣牌樓前接棒，花蓮青年正式開跑。立法委員徐榛蔚也以行動表示支持，號召許多花蓮的青年朋友在花蓮市接力站在花蓮縣果菜市場前集合，與路跑活動發起人的也是花蓮在地出身的國民黨全國青工總會長吳建志一同接棒領跑。

徐榛蔚說，今天的路跑就是希望喚起全國民眾的關注，堅定反對興建深澳火力發電廠與開放核食，大家一起來守護全民的健康。吳建志表示，這次的路跑活動主要為了呼籲蔡政府正視空汙問題，並反對核食的進口，因此號召全台的青年朋友，不分族群、政黨、性別，一起來關心我們的土地。

縣議員游淑貞、林宗昆，與新城鄉代會主席邱光明花蓮市代會主席蘇美珠、市民代表吳東昇、黃瑞文、黃達祥、韓林梅、謝宜萱、李振瑋，里長俞慧君、杜曉炬，縣議員參選人羅名材、花蓮市代參選人簡忠成、花蓮市公所秘書蕭民隆，壽豐鄉農會總幹事曾淑懿，以及縣黨部副主委張源吉、林盈成也到場支持，換上勁裝一起開跑。