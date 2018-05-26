親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／誠品生活花蓮店今天開幕 花蓮人很捧場

2018-05-26 16:28聯合報 記者王燕華╱即時報導

盼了多年，花蓮人終於迎來誠品。誠品花蓮生活館今天開幕，這間誠品董事長吳旻潔口中「可能會賠錢」的書店，花蓮人卻很捧場，連同前兩天試營運，3天營收估計破百萬元。縣長傅崐萁到店內挑了4本書，他說，即使數位時代，虛擬的地方還是要回到實體，這樣的閱讀氛圍與空間，是坐在面板前無法體會到的。

誠品在台東、宜蘭設店都超過10年，獨缺花蓮，讓許多愛好閱讀的花蓮人等了好久。位於遠東百貨的誠品花蓮店今天開幕，24、25日試營運期間，店內擠滿人，銷售量近百萬元，辦會員卡的也有700多人。

誠品董事長吳旻潔透露，她父親、也是誠品創辦人吳清友去年7月病逝後，花蓮店是集團第一個決定要開的店，當時同事很老實地告訴她，「也許會賠錢，但我們應該要來花蓮」，她很認同，因為誠品的存在除了賣書，還要「記錄這時代閱讀者的需求和群像」。

誠品花蓮店廣達300坪，有書區、誠品生活品牌、文具區、兒童書區、還特設花蓮文學作品專區。店內設計融入花蓮常見的山、海、雲等元素，並透過國立東華大學社會參與中心兩位女性藝術家黃筱蒨與林淑鈴，與20多位在地國高中生、大學生創作19朵雲朵造型的「雲燈」，成為書店內獨特的裝置藝術燈飾。

今天下午開幕典禮，兩位在地作家陳克華、廖鴻基及縣長傅崐萁都受邀出席。陳克華說，誠品是所有華人城市都存在的文化性地標，他以一個愛讀書的「老文青」身分，邀請大家到誠品。

傅崐萁在吳旻潔陪同下逛書店，挑了陳克華的「老靈魂筆記」、廖鴻基的「黑潮漂流」、「楊牧詩選」等3本在地作家的作品，以及一本記錄誠品品牌的「誠品時光」共4本書。

誠品花蓮生活館今天開幕，集團董事長吳旻潔（左6）等人出席。記者王燕華／攝影
誠品花蓮生活館今天開幕，集團董事長吳旻潔（左6）等人出席。記者王燕華／攝影
分享
誠品花蓮生活館今天開幕，展區廣達300坪，結合在地特色地景設計。記者王燕華／攝影
誠品花蓮生活館今天開幕，展區廣達300坪，結合在地特色地景設計。記者王燕華／攝影
分享
誠品花蓮生活館今天開幕，展區與在地結合，展售在地特色物產。記者王燕華／攝影
誠品花蓮生活館今天開幕，展區與在地結合，展售在地特色物產。記者王燕華／攝影
分享
花蓮東華大學與在地國高中學生創作「雲燈」，成為誠品花蓮店的特色燈飾。記者王燕華／...
花蓮東華大學與在地國高中學生創作「雲燈」，成為誠品花蓮店的特色燈飾。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣長傅崐萁在誠品花蓮店挑了幾本書，笑說實體書店的體驗是無可取代的。記者王燕華...
花蓮縣長傅崐萁在誠品花蓮店挑了幾本書，笑說實體書店的體驗是無可取代的。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣長傅崐萁（右2）今天也在誠品董事長吳旻潔（左2）陪同下，到誠品花蓮店挑了4...
花蓮縣長傅崐萁（右2）今天也在誠品董事長吳旻潔（左2）陪同下，到誠品花蓮店挑了4本書。記者王燕華／攝影
分享

誠品傅崐萁

相關新聞

專訪╱台東最後有牌的性工作者 「小夢」紅了40年

2018-05-26 13:50

花縣大型群聚安管條例11月實施 辦千人活動要申請

2018-05-26 13:16

陳歐珀開啟團結行動列車 首站到綠營票倉冬山鄉

2018-05-26 07:39

美食新天地／名古屋推車點心 懷念的老味道

2018-05-25 23:51

基隆議員藍提名19人 安樂區參選人數最多

2018-05-25 23:43

孝慈家庭表揚／「我要當爸爸媽媽永遠的雙眼」 男童挽視障父母上台領獎

2018-05-25 23:40

宜蘭引進熱氣球 一覽冬山美景

2018-05-25 23:27

心健康 激勵人 肌萎生獲總統教育獎

2018-05-25 23:20

悶熱隧道變涼了！蘇花改努力千日「中仁隧道」貫通

2018-05-25 23:14

「我要當爸媽永遠的雙眼」 男童挽視障父母上台領獎

2018-05-25 20:13

記得我們有約！佛大女孩共同為了這件事快閃落髮

2018-05-25 19:58

影／不用去鹿野！宜蘭熱氣球升空 底下一望無際稻田

2018-05-25 18:50

舊安樂分駐所拆遷動工！麥金路交通可望不再打結

2018-05-25 17:43

蘭陽學院主題婚紗秀「紗之惑星」 跨境台北舞台大考驗

2018-05-25 16:36

世貿設計展為基隆打氣 林右昌：讓更多設計人進駐基隆

2018-05-25 16:10

影╱蘇花改中仁隧道全線貫通 現場放炸藥爆破隧道

2018-05-25 14:24

國民黨公布基隆市議員提名 19人拚過半

2018-05-25 12:53

五合一選舉 約聘雇、臨時人員憂飯碗不保

2018-05-25 12:01

社會有髒污就當抹布 基檢高喊：年底全力掃賄選

2018-05-25 11:27

大廚的一天 跟著採買到烹煮認識健康

2018-05-25 07:52
看更多

熱門文章

彰中日式宿舍群入列文資 彰中校長：很遺憾

2018-05-25 20:00

為何蔣中正笑了？這張照片幾成將軍一生縮影

2018-05-25 23:44

直擊／跳樓摔死在土地公廟屋頂 法師「送煞」保平安

2018-05-25 21:21

每天500台車輛違規 五股路口設錄影遏止

2018-05-25 18:56

八德大湳森林公園 一次拍到4隻瀕絕黃鸝鳥

2018-05-25 20:14

國內唯一沒有固定廟宇的六房媽 列為國家重要民俗

2018-05-25 23:17

台南奇景／這個台鐵小站無人招呼 生意竟比他站好

2018-05-25 23:20

嘉義縣長參選人吳育仁東石鄉探訪蚵農落海 手掌割傷

2018-05-25 17:05

春浪音樂節重回墾丁 恆春人嘆：墾丁吃肉、我們喝湯

2018-05-26 09:56

退警大團結喊凍蒜 陳子敬：參選台南市長到底

2018-05-26 11:13

藍北市議員提名33人 中山大同徵召林亭君

2018-05-25 20:33

桃園內壢長春福德祠 今晚有神秘「送煞」儀式

2018-05-25 19:20

影／不用去鹿野！宜蘭熱氣球升空 底下一望無際稻田

2018-05-25 18:50

10小時後「阿鳳」又游回來了 成大鯨豚中心再收容　

2018-05-25 23:17

有路無橋？蘇治芬質疑台塑跳票 台塑：已在規劃

2018-05-25 17:38

鄉下窮孩子讀不起台大 各方善心如潮要她安心求學

2018-05-25 18:41

專訪╱台東最後有牌的性工作者 「小夢」紅了40年

2018-05-26 13:50

屏東演藝啟用3年多 縣府再爭取新建藝術館

2018-05-25 18:26

荔枝椿象別寄望移工來吃 還是噴灑農藥比較快

2018-05-25 16:41

搶救新竹瀕危食蟲植物21年 蓮花寺濕地去留成關鍵

2018-05-25 21:31

雲林街頭藝人徵選 千人同台競技

2018-05-26 13:05

來義獵人可合法打獵8個月 只能使用合法獵槍設陷阱

2018-05-25 20:36

前瞻補助1.9億108年底完工 新北打造親水海岸

2018-05-25 23:30

中市水湳中央公園 8月試營運

2018-05-25 23:27

林口、五股、泰山自29日起停水 約5萬戶受影響

2018-05-25 17:15

高雄大樹玉荷包拍賣 開市熱絡均價55到67元

2018-05-25 20:34

愛台不斷電接力路跑 北北基宜參選人首次合體破功

2018-05-26 14:19

雲林第48個長青食堂揭牌 長輩開心吃餐飯

2018-05-25 16:47

想當歌手被笑沒前途 他創作畢業歌不只是白日夢

2018-05-25 17:17

都會泌尿科醫師到偏鄉 驚老人輕忽「小號」異常

2018-05-25 16:44

缺工！ 旗山荔枝果園開放採果

2018-05-25 23:08

楊梅高上路奪4命 桃市將改善

2018-05-25 23:55

悶熱隧道變涼了！蘇花改努力千日「中仁隧道」貫通

2018-05-25 23:14

記得我們有約！佛大女孩共同為了這件事快閃落髮

2018-05-25 19:58

讓早午餐店有野餐氛圍 氣質美術老師分享轉行經驗

2018-05-26 09:28

許忠信選台南市長 陳水扁：寄上最大祝福

2018-05-26 08:48

嘉義縣特優村里長 謝英彬當村長45年連任11屆

2018-05-25 20:18

淡水共融遊具變不共融？ 議員要求改善

2018-05-25 18:53

「我要當爸媽永遠的雙眼」 男童挽視障父母上台領獎

2018-05-25 20:13

台中梧棲社宅 打造銀髮共餐食堂

2018-05-26 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top