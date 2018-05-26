影／誠品生活花蓮店今天開幕 花蓮人很捧場

2018-05-26 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



盼了多年，花蓮人終於迎來誠品。誠品花蓮生活館今天開幕，這間誠品董事長吳旻潔口中「可能會賠錢」的書店，花蓮人卻很捧場，連同前兩天試營運，3天營收估計破百萬元。縣長傅崐萁到店內挑了4本書，他說，即使數位時代，虛擬的地方還是要回到實體，這樣的閱讀氛圍與空間，是坐在面板前無法體會到的。

誠品在台東、宜蘭設店都超過10年，獨缺花蓮，讓許多愛好閱讀的花蓮人等了好久。位於遠東百貨的誠品花蓮店今天開幕，24、25日試營運期間，店內擠滿人，銷售量近百萬元，辦會員卡的也有700多人。

誠品董事長吳旻潔透露，她父親、也是誠品創辦人吳清友去年7月病逝後，花蓮店是集團第一個決定要開的店，當時同事很老實地告訴她，「也許會賠錢，但我們應該要來花蓮」，她很認同，因為誠品的存在除了賣書，還要「記錄這時代閱讀者的需求和群像」。

誠品花蓮店廣達300坪，有書區、誠品生活品牌、文具區、兒童書區、還特設花蓮文學作品專區。店內設計融入花蓮常見的山、海、雲等元素，並透過國立東華大學社會參與中心兩位女性藝術家黃筱蒨與林淑鈴，與20多位在地國高中生、大學生創作19朵雲朵造型的「雲燈」，成為書店內獨特的裝置藝術燈飾。

今天下午開幕典禮，兩位在地作家陳克華、廖鴻基及縣長傅崐萁都受邀出席。陳克華說，誠品是所有華人城市都存在的文化性地標，他以一個愛讀書的「老文青」身分，邀請大家到誠品。