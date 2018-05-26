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花縣大型群聚安管條例11月實施 辦千人活動要申請

2018-05-26 13:16聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

八仙水上樂園104年發生粉塵火災，造成15死484人輕度、重度燒燙傷；花蓮縣府有感大型群聚活動安全規範極為重要，訂定「花蓮縣民眾辦理大型群聚活動安全管理自治條例」，公告今年11月8日施行。

「花蓮縣民眾辦理大型群聚活動安全管理自治條例」條例中規定，民眾辦理1000人以上大型群聚活動時，主辦單位須於活動前訂定「活動安全工作計畫」、「投保公共意外責任險」，再向花蓮縣府報備或申請，經許可後才可辦理活動。

花蓮縣府可在活動中進行相關稽查，若發現有嚴重影響公共安全情事，可命令活動停止。

「花蓮縣民眾辦理大型群聚活動安全管理自治條例」共計19條，例如主辦單位須完全負責活動執行前、中、後的安全管理，活動前也要事先執行安全籌備、評估機制；條例罰鍰部分，例如未經核准就自行辦理大型群聚活動，可處新台幣4萬元至10萬元罰鍰，若不配合改善、停止辦理，可按次處罰。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，「花蓮縣民眾辦理大型群聚活動安全管理自治條例」4月11日已經內政部核定，將於今年11月8日開始施行。

「花蓮縣民眾辦理大型群聚活動安全管理自治條例」將成為花縣大型群聚活動管理依據。花縣府表示，在未來，將嚴格把關活動主辦單位是否依條例實施活動安全管理。

花蓮縣府有感大型群聚活動安全性極為重要，訂定「花蓮縣民眾辦理大型群聚活動安全管理...
花蓮縣府有感大型群聚活動安全性極為重要，訂定「花蓮縣民眾辦理大型群聚活動安全管理自治條例」。圖／花蓮縣政府提供
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