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影╱蘇花改中仁隧道全線貫通 現場放炸藥爆破隧道

2018-05-25 14:24聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

位於花蓮縣境內的蘇花改工程「中仁隧道」今天全線貫通，交通部長賀陳旦今天參加貫通典禮，現場舉行爆破貫通儀式，工作人員歡心開香檳慶賀，象徵蘇花改離全線通車目標又邁進一步。

蘇花改計畫中共有8座隧道，中仁隧道是第7座、也是花蓮縣境內第1個貫通的隧道，隧道全長4.7公里；蘇花改工程處和中工務段長賴欽銘表示，中仁隧道最高岩覆達1226公尺，最高岩覆意即隧道拱門頂處到山頂的高度；他說，岩覆越高，隧道裡越熱，地壓越強，也代表施工人員須承受更熱溫度，辛苦進行作業。

而中仁隧道的貫通施工人員除須承受高溫外，還要克服因大雨造成隧道進水的困難處。公路總局蘇花公路改善工程處長邵厚潔指出，去年10月的卡努颱風挾帶豪大雨勢，造成施工進度停滯半個月；當時雨水灌進隧道的總水量有8、9萬噸，相當於356個游泳池，而隧道裡的機房全被淹沒。

邵厚潔說，中仁隧道預計明年底完工，目前工程進度70％，開放通車目標訂於109年1月25日春節前夕。 

交通部長賀陳旦表示，中仁隧道為國內少見施工難度極高的隧道，作業人員施工過程中須克服諸多挑戰，今天全線貫通，地面整代表工程具有一定水準；賀陳旦感謝辛苦施工人員，他相信蘇花改工期一定會如期完成。

蘇花改「中仁隧道」今天舉行貫通典禮，施工人員用1條熱狗大小的乳膠炸藥，進行爆破貫通儀式。蘇花改計畫目前僅剩仁水隧道尚未完工，仁水隧道剩330多米就可全線貫通，將是蘇花改8個隧道中唯一1個可讓機慢車行駛的隧道。

蘇花改「中仁隧道」今天全線貫通，現場舉行爆破貫通儀式。記者蔡翼謙／攝影
蘇花改「中仁隧道」今天全線貫通，現場舉行爆破貫通儀式。記者蔡翼謙／攝影
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蘇花改「中仁隧道」今天全線貫通。記者蔡翼謙／攝影
蘇花改「中仁隧道」今天全線貫通。記者蔡翼謙／攝影
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蘇花改賀陳旦蘇花公路
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