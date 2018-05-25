大廚的一天 跟著採買到烹煮認識健康

2018-05-25 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



為使花蓮特色農產地產地銷，花蓮區農業改良場推出「大廚的一天」食農體驗活動。花蓮名廚阿銘師昨天帶領國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系師生從採買到烹調認識在地農產食材，也透過產、官、學三方聯手，全面推廣健康、低碳飲食理念。

一早跟著花蓮名廚阿銘師逛菜市場，東華大學學生古志銘說，和平常自己上菜市場採買很不一樣，體認到花蓮原住民特色食材的豐富及多樣性。

主廚阿銘師不僅帶著東華師生採買食材，還傳授如何用花蓮地食材做出色香味俱全的料理，蔡宜峰說，希望花蓮友善耕下的好食材，帶給更多民眾健康，並落實低碳飲食，讓環境永續。

花蓮區農業改良場副場長蔡宜峰表示，「大廚的一天」食農體驗活動，希望教導消費者選擇在地好食材，讓花蓮山苦瓜、抗病蟲害的番茄、南瓜等特色農產及原民作物地產地銷。由在地名廚阿銘師親自帶領指導，讓農事教育與飲食教育結合的食農教育得以向下札根。