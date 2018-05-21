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偏鄉國中停辦為「轉讓」？ 實中：從無介入

2018-05-21 22:47聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

宜蘭縣五結鄉興中國中明年將停辦，外傳校地有意交由位於冬山鄉的實驗高中慈心華德福，縣府教育處也坦言，各種可能都不排除。該校經營團隊「人智學教育基金會」今天晚間發布聲明，表示校舍空間的確不足，現況已嚴重影響實驗教育辦學空間與品質，但外傳宜蘭縣政府停辦興中國中，是為提供校舍給慈心華德福高中，與事實不符。

今天下午宜蘭縣府原訂赴興中國中，針對停辦一事進行說明，但說明會臨時喊卡，儘管如此，校園內仍聚集不少家長和校友，抗議縣府處理黑箱，希望興中留下來，還發起連署。興中女學生想到可能要轉學不禁哭泣，國一男學生表示，不知未來要何去何從。

地方人士表示，上周慈心華德福校方曾赴公所進行辦學簡報，動作頻頻引起地方質疑是否是為進駐興中做準備，人智學教育基金會晚間發布聲明稿表示，學校多年來持續向宜蘭縣政府反應學校空間窘迫困境，但問題仍未獲完善的解決；但慈心華德福高中身為公辦民營學校，所有校務推動皆以配合縣府教育政策推動為前提，從無介入他校發展的決策。

基金會解釋，今年4月，二結地區地方人士因閱讀期刊專文，熱心邀約基金會前往與社區人士交流，分享華德福教育理念，基金會常年推廣華德福教育等相關活動，樂見宜蘭各地方願意接觸與了解，但竟遭外界解讀為，興中國中停辦是因慈心華德福想擴大辦理實驗教育，基金會深感遺憾。

對於校地轉讓一事，宜蘭縣政府教育處則表示，縣府絕無預設立場，將來會整體評估活化空間，可能提供給NGO團體、做長照使用或當成縣府局處辦公室；對於慈心華德福使用，教育處則表示「不排除」，有可能進駐，但不是唯一選項，要經評估後才有辦法確定。

今天下午宜蘭縣府原訂赴興中國中，針對停辦一事進行說明，但說明會臨時喊卡，一名興中...
今天下午宜蘭縣府原訂赴興中國中，針對停辦一事進行說明，但說明會臨時喊卡，一名興中女學生(中)想到可能要轉學不禁哭泣。記者張芮瑜／攝影
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