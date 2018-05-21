勇哉！超馬女王為愛而跑1120公里環島募款

2018-05-21 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



超馬女王王雅芬和她的另一半小發哥的「為愛而跑」環島募款壯舉，在歷經24天、跑了1120公里，終於在今天傍晚5點30分回到終點，募款金額更突破20萬元，跑友的愛，讓王雅芬和小發哥感動不已，更是她們堅持前進的動力。