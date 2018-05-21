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勇哉！超馬女王為愛而跑1120公里環島募款

2018-05-21 19:43聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

超馬女王王雅芬和她的另一半小發哥的「為愛而跑」環島募款壯舉，在歷經24天、跑了1120公里，終於在今天傍晚5點30分回到終點，募款金額更突破20萬元，跑友的愛，讓王雅芬和小發哥感動不已，更是她們堅持前進的動力。

「要謝謝的人太多太多了，」王雅芬說這ㄧ路上多虧跑友陪跑相挺，還有素不相識的藥房老闆、民宿主人、卡車司機送來的消炎噴劑、餐點、冬瓜茶....等等，「太多的貴人，真的要感謝他們，謝謝、謝謝。」

媽媽熱情迎接超馬女王王雅芬完成「為愛而跑」環島募款壯舉。記者陳珮琦/攝影
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蘆洲慢跑會長海伯（中）熱情迎接超馬女王王雅芬和小發哥。記者陳珮琦/攝影
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蘆洲慢跑會熱情迎接超馬女王王雅芬和小發哥。記者陳珮琦/攝影
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募款環島女王
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