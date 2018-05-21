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毒蛇避暑愛闖住家 台東縣5月已抓逾50件

2018-05-21 16:44中央社 台東縣21日電

台東這幾天燠熱難耐，毒蛇出沒頻繁，甚至闖入屋內消暑，僅台東縱谷這幾天就捕獲10條毒蛇，甚至有婦女遭蛇咬傷。

連續幾天台東都是攝氏30幾度高溫，蛇類移動頻繁，喜歡闖入屋內躲在陰暗處消暑。根據台東縣消防局統計，這個月協助捉蛇就超過50件，包括眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花、鎖鏈蛇等毒蛇，大部分都是闖入屋內。

台東縣消防局關山大隊大隊長孫揚文說，光是台東縱谷這個月就捉到10條毒蛇，甚至日前有名婦女晚上剛踏出家門就被龜殼花咬傷，幸好婦女有看清楚是哪種毒蛇，醫院立即給予注射血清，才無大礙。

孫揚文表示，蛇是冷血動物，冷的時候喜歡日照取暖，熱的時候就會到陰涼處降溫。這幾天外面天氣熱，蛇類有可能會進入屋內消暑，牠喜歡躲在昏暗、陰涼且窄小處，所以冰箱下是很適合的地方。

尤其台東鄉下地方，許多住屋都在田邊，晚上出入要特別小心，屋內陰涼處要多注意是否有蛇躲藏。另外，如被蛇咬到，要冷靜辨識是哪種毒蛇，方便醫生在第一時間注射對的血清。

台東縣衛生局人員表示，目前台東市區的衛福部醫院、馬偕醫院、基督教醫院和關山慈濟醫院都有毒蛇血清，各衛生所也有。不過，鎖鏈蛇的血清除了醫院外，衛生所部分只有大武、蘭嶼、綠島衛生所有鎖鏈蛇的血清。

台東衛生所蘭嶼
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