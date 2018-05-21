宜蘭情人節鵲橋 安農溪上粉紅橋雀屏中選

2018-05-21 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



今年宜蘭七夕情人節活動選在安農溪畔的分洪堰，溪上的粉紅橋雀屏中選，以燈裝飾，成為鵲橋，情侶攜手浪漫散步，溪畔草地可席地野餐，有露天電影可看，溪上獨木舟化身愛之船，靜宓享受水上的兩人世界，Q 版胖卡車進駐，供應美食，水上舞台有音樂會，曲曲動人心，堤岸還有自行車道，可迎風逍遙遊。

宜蘭情人節連辦22年，是除了童玩節、綠色博覽會外，宜蘭重要的人氣旗艦活動，每年都選在農曆七夕期間舉辦，歷年成為情人節會場的包括冬山河畔親水公園、蘭陽博物館烏石遺址與港畔、羅東運動公園、梅花湖、宜蘭護城河、南方澳跨海大橋等處，年年吸引數萬人潮。

今年宜蘭情人節會場選定在三星鄉安農溪畔的分洪堰園區，舉辦時間是農曆7月7日（8月17日）起，連辦3天，從白天到深夜都有活動，宜蘭代理縣長陳金德與議長陳文昌等人會勘時指出，安農溪分洪堰場地寬闊，同時跨越三星、冬山及羅東等3個行政區，屆時舞台將架設於溪床上，民眾可於溪畔二岸席地而坐，享受音樂晚會、露天電影及沿岸美麗的燈飾，還可以在浪漫的氣氛中走鵲橋，感受與以往不同氛圍的七夕情人節。

陳文昌認為，情人節可吸引數萬人潮，為三星地區民宿或農特產品等業者帶來不少收益，同時建議擴大行銷，可考慮從台北接駁到宜蘭，讓更多其他縣市的遊客參加，縣政府同意研究。