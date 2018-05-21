花蓮市推觀光小旅行 部落客嘗鮮體驗

2018-05-21 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮市公所一連3天邀請國內外部落客來體驗市區觀光小旅行，由市長魏嘉賢全程陪同導覽，讓版主們深度認識花蓮市的人文美景，更盼能透過來自台灣、法國、日本等多個部落客版主的筆下、觀光行銷整合公司的規劃，能將花蓮的美介紹到世界各地。

這項深度體驗活動一連3天的行程包括參訪慶修院、砂婆礑溯溪、新城小鎮漫遊、山月邨住宿體驗、太魯閣國家公園遊覽、崇德海灘沙灘車體驗、玩味蕃樂園、光隆博物館、七星潭威力輪體驗、東大門夜市、出海賞鯨豚及花蓮市區觀光小旅行「繁華再現‧青活慢遊」。

「繁華再現‧青活慢遊」，以形象商圈周邊巷弄為路線，介紹曾經繁華的溝仔尾，隨著離鄉青年返回以嶄新思維，用另類方式為社區注入新血，將懷舊與慢活結石，形成不同特色的店家。包括最近相當熱門的博愛廢墟市集、原天祥戲院的阿思瑪飯店、新興的特色咖啡店、古早味的廟口紅茶、黎明紅茶、還有具歷史的意義的城隍廟、以及5層樓高的「溝仔尾來Ｊ」彩繪牆等。

「溝仔尾」具有獨特歷史氛圍，曾是充斥酒家、茶室、妓女戶的紅燈區，隨著時代更迭，紅燈黯淡，近年來一間間特色文青店如進駐，讓溝仔尾成為特色文青區，聽著一旁的解說，也讓部落客們彷彿走了一趟時光之旅，「新」與「舊」並存，更讓部落客們充滿驚喜，手機、相機拍不停，把所見之處仔細地記錄下來。