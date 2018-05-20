環遊世界最省錢的交通工具 帆船族追夢的重要因素

2018-05-20 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



要存夠多少錢，才能一圓環遊世界夢？2018基隆國際帆船賽基隆嶼遶島賽，今天早上開賽，海上帆船點點，真是漂亮，基隆市帆船協會鍾明華說，帆船是環遊世界最省錢的方法，不用加油，住船上，很多國外年輕人都利用帆船環遊世界，回來之後把船賣了，再想想自己要做什麼。

今天參賽船隊中，有花了3年環遊世界回來，要把最後一塊拼圖拼上的，他是香港籍船長朱棋端引領「Eagles Quest II 探索鷹」隊伍，他以這場比賽作為環遊世界的起點，今天再來，為環遊世界畫下圓滿句點。

台灣的「Oahanchi芋頭蕃薯」鄭鴻蘭船長，從小就有環球的夢想，他以這項帆船賽事，做為環球夢的序曲，航向國際。

在捷運局上班的許雅華，因為熱愛海上活動， 買了中古帆船，從頭學起，是今天參賽的唯一女船長，她認為有興趣有體力都可以玩，操帆技術不會很難。

鍾有華說，許多單人環遊世界就是想遠離人群，享受一個人的自由和孤獨，萬一儀器壞掉了，就要回歸最古老的觀星，所以不謹要懂操帆，鑼盤觀星等古老知識也要會。