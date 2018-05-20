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銀膠菊小苗似艾草 原來是外來入侵毒草

2018-05-20 10:21中央社 花蓮縣20日電

「曾誤採銀膠菊做成草仔粿，因沒艾草香味，才發現採錯植物」。花蓮林區管理處舉辦銀膠菊防除活動，大家分享經驗，發現銀膠菊小苗很像艾草，其實它又稱「國際毒草」，接觸恐引發呼吸道及皮膚過敏等。

聯合國將每年5月22日訂為國際生物多樣性日，喚起更多人對生物多樣性的重視及了解，今年將屆滿25年，林務局花蓮林區管理處配合舉辦3場不同類型的活動，讓民眾思考人與環境永續共存的重要性。

其中與牛犁社區交流協會在豐坪村舉辦銀膠菊防除活動，村長李金芳及當地民眾40多人共同拔除外來入侵植物「銀膠菊」，響應對環境保護及居家安全的重視，避免外來入侵植物影響生活。

銀膠菊幼苗外觀似民俗植物「艾草」，開花時則似觀賞花卉「滿天星」，繁殖力強，全株有毒，有「國際毒草」之稱，釋出的花粉會引起人體過敏、皮膚炎、鼻炎等，吸入過多可能會造成肝臟和遺傳病變。

林管處特別將銀膠菊、艾草及滿天星三種植物放置玻璃箱中，從外觀、葉形、顏色等，如「銀膠菊正面綠色，背面銀灰色」以簡單易懂的方式教導民眾辨識。

花蓮林區管理處副處長李政賢呼籲，民眾移除銀膠菊前應穿著長袖衣物，戴上手套及口罩等，做好自身防護措施；而連根拔除的銀膠菊應放入塑膠袋密封，避免因誤觸、誤拔引發身體過敏不適。

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