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台東新生國小美術班學生造舟 成功試划另類畢業禮物

2018-05-19 20:14聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市新生國小美術班教師劉鎧瑋因體認美術教育不該只是教學生在紙上作畫，認識中外古今畫家與派別，而應落實在生活中，他以1時間指導班上21名學生製作蒙皮（印地安）舟，並為船上漆作畫，且成功下水試划，也算是提前給學生另類的「畢業」禮物，小朋友划著自己完成的船，臉上笑容比陽光還要燦爛。

新小美術班六年級指導老師劉鎧瑋今天表示：「今年剛好他們畢業，我就用1年時間來做這樣的課程，他以前有跟老師學過造舟，就想教孩子們學習造舟，美術教育應該要很廣，不該只是在平面的紙上畫畫，認識不同的書風派別，或教孩子認識藝術家而已，我覺得美術應該更活潑、很好玩，更有意思，結合戶外活動，讓美術教育落跟生活結合。」

即將於今年6月底畢業的新生國小六年美術班21名，來到台東活水湖，不管會不會游泳，每位學生都穿上救生衣，聽到下水典禮開始，開心尖叫，合力抬著與同學共同製造完成的蒙皮（印地安）舟往水裡跳，這是孩子們的開心首航日，成功試船，除讓孩子們留下美好回憶，也提前收到終生難忘的畢業禮物。

劉姓學童說，為了防水，光是上漆，就上了3次，看到船隻下水且成功試划，他說：「我們真的很厲害」。

台東市新生國小六年級美術班學生合力自製3艘蒙皮印地安舟，學生們開心前往台東活水湖...
台東市新生國小六年級美術班學生合力自製3艘蒙皮印地安舟，學生們開心前往台東活水湖試划。記者羅紹平／攝影
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台東市新生國小六年級美術班學生合力自製3艘蒙皮印地安舟，學生們開心前往台東活水湖...
台東市新生國小六年級美術班學生合力自製3艘蒙皮印地安舟，學生們開心前往台東活水湖試划。記者羅紹平／攝影
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台東市新生國小六年級美術班學生合力自製3艘蒙皮印地安舟，學生們開心前往台東活水湖...
台東市新生國小六年級美術班學生合力自製3艘蒙皮印地安舟，學生們開心前往台東活水湖試划，下水學生圍成圓圈為自己加油打氣。記者羅紹平／攝影
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