青天霹靂！擋不住少子化 宜蘭明年要停辦興中國中

2018-05-19 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



擋不住少子化衝擊，宜蘭縣政府開出第一槍，明年7月31日將停辦已經有47年歷史的興中國中。

對學校要被停辦，不少師生與家長震驚，認為興中國中辦學成效顯著，學生數穩定，不能接受被停辦。

縣政府表示，宜蘭縣內74所國小及26所國中都同步評估，興中國中優先評估後，認為符合停辦條件，相關行政作業進行中，也都會有完整的配套，本月21日會先到學校舉辦說明會。

興中國中被認為停辦的條件包括認為興中國中所在的鄉鎮市（五結鄉）有2所以上國中， 學校班級數為9班以下（興中國中為6班142人），每名學生的教育成本偏高，宜蘭平均每年每生15萬元，興中國中則為25萬元，加上興中國中離最近學校距離不遠，在3公里內。

縣政府指出，宜蘭縣國中小學人數從98年的5萬逐年下滑至今年3萬人，教育預算與每名學生的教育成本提高，宜蘭縣74所國小及26所國中都同步評估，今年度國中優先評估，考量合併或停辦執行的優先可行性與配套措施完整性。

縣府表示，優先評估認為，106學年度宜蘭縣興中國中符合停辦條件，啟動期前作業，本月將先辦理教師說明會、成立專案評估小組，會辦理公聽會、召開專案評估會議、教審會審議、教師專案安置，明年7月前完成停辦前置作業、職員遷調、學區調整、學生轉學，明年7月31日學校停止辦學。